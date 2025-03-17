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  • 17.03.25, 12:13

«Ура, беспредел!»: зачем Трампу пробовать мир на прочность

За два месяца президентства Дональда Трампа в США началась революция сверху. Новая администрация Белого Дома объявила крестовый поход против мигрантов и торговую войну против Канады и Мексики, провозгласила возврат к традиционным ценностям и приступила к чистке бюрократии. Летят пух и перья. Зачем Трампу и его людям этот «праздник непослушания», разбирается колумнист Ян Левченко.
Ян Левченко.
  • Ян Левченко. Foto: Алишер Шарипов
Если внимательно отследить и сопоставить друг с другом инициативы 47-го президента США, выяснится, что все они носят реактивный характер. Трамп ничего не придумывает — он «чистит», «исправляет», «возвращается», «делает Америку снова великой» и т. д. То есть в основе всех его действий лежит простейший возвратный механизм: ребята, эти вот вас надували, но теперь мы все исправим! Если что-то придумано демократами или же просто учитывает не только «национальный интерес» в его самом шкурном понимании, оно обесценивается и отменяется. А на его место заступают законы XVIII века.
Это не шутка. В конце прошлой недели референты Трампа выудили специально для него из анналов истории Alien Enemies Act, принятый Пятым конгрессом США в 1798 году, когда США начали «холодную» войну с Францией. Акт о «чужеродных врагах» применялся только в случае военного положения (формально оно и было объявлено) и позволял с любым иностранцем сделать что угодно. Эта страшно удобная юридическая штуковина вспомнилась после вступления США во Вторую Мировую войну, позволив интернировать ни в чем не повинных американских японцев. Сейчас то же самое происходит, например, с венесуэльцами, хотя страны не находятся в состоянии войны.

Попутали берега

Трамп интуитивно и органично наезжает на все, что на разных этапах современной истории США внедрили всевозможные «умники». Казалось бы, ну что ему программы равенства и разнообразия, которые он свернул одними из первых? И такая ли кость в горле для него Центр Вудро Вильсона, помогающий исследователям со всего мира? Да, выходит кость, и еще какая! Ведь там сидят всякие нахлебники, слетевшиеся в родную Америку со всего мира, чтобы нагло доить ее рядовых тружеников! И ладно бы этими нахлебниками были белые христиане, живущие в законном браке и рожающие таких же белых и красивых детей! Нет, там расплодился цветной мусор из стран третьего мира, который под халатом прячет то ли Коран, то ли автомат Калашникова!
Трампа исправно выбешивает все «международное». Это и ООН, в чей совет по правам человека США больше не входит, потому что «так нечестно». Это и Международный Уголовный Суд, на который Трамп наслал санкции за то, что «берега попутал» и выдал ордер на арест самого Биби Нетаньяху, с которым сектор Газа теперь обсуждается как «площадка под снос». Это и старые медиа типа «Голоса Америки» и «Радио Свобода», которые «никто не слушает», хотя подписчиков у них десятки миллионов. Главное — не то, слушает их Илон Маск или нет (конечно, нет, он же деловой), а то, что в их лице Америка поддерживает все тот же разноцветный и/или разноречивый мусор по всему миру, о котором уже шла речь выше.
Было бы полбеды, если бы речь шла о государстве бизнесменов, установивших режим жестокосердных предпринимателей, для которых эффективность — единственный критерий существования. Но это еще и предприниматели и националисты в одном лице. С точки зрения глобального мира, где все связаны со всем, это противоречие в терминах. Но ребят это не смущает — как, кстати, и тех, что строят козу Европе с другой стороны. Поднатужимся и потянем, нажмем и возродим! А вокруг — наши 51-е, 52-е и 60-е штаты, чтобы… как ее… Дания приготовилась! Впереди еще четыре года этого, если вынести за скобки заговоры, покушения и бесполезные опыты импичмента — это с таким-то уникальным составом Сената!
Меры по «спасению Америки», которые предпринимает команда Трампа, вызывают однозначный популистский эффект. Мне приходится читать в соцсетях и слышать напрямую от очень достойных знакомых, что налогоплательщики США устали платить за радиовещание на албанском языке. Это, конечно, непосильное бремя! И потом, как удержаться от того, чтобы пнуть «грантоешку», как привыкли называть журналистов, ученых и других публичных интеллектуалов люди, которых политики успешно научили переводить неприязнь на тех, кто пытается разобраться в происходящем.
Однако популизм не является целью Трампа, это всего лишь одно из средств, которые он использует. Хотя деловые люди и презирают «умников» с их «наследием» (не зря же среди объектов аудита оказалось агентство, ведающее архивами и библиотеками), они тоже хотят войти в историю. Трамп — точно как Брежнев из советского стишка: «С раскладушкою своей кто там лезет в мавзолей?». Он уже пережил советского генсека, которого в России и сегодня обожают за «благословенные годы застоя». Хорошо, если бы это так и осталось единственным его достижением. Но он считает, что сорвал банк в казино истории, и его уже не оттащить от игрового автомата.
При всей своей показной активности реакционер Трамп тоже толкает ведущую страну мира к депрессии и застою, которым так или иначе завершатся его выкрутасы. На все лады распевая себе пустые дифирамбы, Трамп обнаруживает лишь поверхностное тщеславие. Он ничего не смыслит в судьбах мира, которые оказались у него в руках. Восторг обладания туманит взор, неважно, что впереди. Поэтому Трамп — воплощение не истории, а слепой судьбы, равнодушной и разрушительной. Которая решила, что хватит бывшему СССР подражать Америке. Ведь это так занятно — поменять их местами, а все посмотрят, что из этого получится!
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