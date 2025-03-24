Назад 24.03.25, 11:41 США проводят отдельные переговоры c делегациями РФ и Украины Посредники из США в понедельник, 24 марта, проводят в столице Саудовской Аравии раздельные переговоры с делегациями России и Украины на фоне усилий Вашингтона добиться ограниченного перемирия между Москвой и Киевом после более чем трех лет войны, пишет DW.

Американские переговорщики на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии, 11 марта. Foto: Scanpix

Переговоры делегаций США и России уже начались, встреча в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде проходит в закрытом режиме. Сотрудники службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля, сообщило агентство ТАСС.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог охарактеризовал непрямые переговоры в Эр-Рияде как «челночную дипломатию», при которой американская делегация будет перемещаться между сторонами, проводя встречи с представителями РФ и Украины в «разных комнатах». «Вы, по сути, спрашиваете: "Каковы ваши условия?" Затем идете к другой стороне: "Каковы ваши условия?» – пояснил Келлог характер переговоров в интервью консервативному комментатору Гленну Беку в конце минувшей недели.

Накануне украинские представители провели в Эр-Рияде предварительный раунд переговоров с американской делегацией.

Ключевые темы переговоров

Ожидается, что ключевым вопросом нового раунда переговоров станет 30-дневный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. И Россия, и Украина в принципе согласились на этот частичный режим прекращения огня, но он до сих пор не реализован. США также пытаются распространить перемирие на судоходство в Черном море.

Другой спецпредставитель США, Стив Уиткофф, в интервью телеканалу Fox News 23 марта спрогнозировал: «Думаю, что в Саудовской Аравии в понедельник вы увидите значительный прогресс, особенно в вопросе перемирия в Черном море, а оттуда уже можно будет двигаться к полноценному прекращению огня».

Президент США Дональд Трамп, недавно поговоривший как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, продолжает выражать оптимизм относительно возможности быстрого завершения войны.

Предварительные условия Путина

Зеленский поддержал план Трампа по всеобъемлющему 30-дневному перемирию, но Путин выдвинул несколько предварительных условий, включая требование о прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада.

В состав американской делегации в Саудовской Аравии входят несколько команд, участниками которых являются также Келлог и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц. Главный украинский переговорщик Андрей Ермак тоже отправится в Саудовскую Аравию. Россию на встрече будут представлять профессиональный дипломат Григорий Карасин и Сергей Беседа, высокопоставленный сотрудник разведки и близкий соратник Путина.