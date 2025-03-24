Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,01%291,09
  • OMX Riga−0,3%880,48
  • OMX Tallinn−0,22%1 844,4
  • OMX Vilnius0,51%1 138,05
  • S&P 5001,5%5 752,34
  • DOW 301,13%42 458,74
  • Nasdaq 1,95%18 131,41
  • FTSE 100−0,1%8 638,01
  • Nikkei 225−0,18%37 608,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,49
  • OMX Baltic0,01%291,09
  • OMX Riga−0,3%880,48
  • OMX Tallinn−0,22%1 844,4
  • OMX Vilnius0,51%1 138,05
  • S&P 5001,5%5 752,34
  • DOW 301,13%42 458,74
  • Nasdaq 1,95%18 131,41
  • FTSE 100−0,1%8 638,01
  • Nikkei 225−0,18%37 608,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,49
  • 24.03.25, 11:41

США проводят отдельные переговоры c делегациями РФ и Украины

Посредники из США в понедельник, 24 марта, проводят в столице Саудовской Аравии раздельные переговоры с делегациями России и Украины на фоне усилий Вашингтона добиться ограниченного перемирия между Москвой и Киевом после более чем трех лет войны, пишет DW.
Американские переговорщики на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии, 11 марта.
  • Американские переговорщики на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии, 11 марта. Foto: Scanpix
Переговоры делегаций США и России уже начались, встреча в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде проходит в закрытом режиме. Сотрудники службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля, сообщило агентство ТАСС.
Спецпосланник США по Украине Кит Келлог охарактеризовал непрямые переговоры в Эр-Рияде как «челночную дипломатию», при которой американская делегация будет перемещаться между сторонами, проводя встречи с представителями РФ и Украины в «разных комнатах». «Вы, по сути, спрашиваете: "Каковы ваши условия?" Затем идете к другой стороне: "Каковы ваши условия?» – пояснил Келлог характер переговоров в интервью консервативному комментатору Гленну Беку в конце минувшей недели.
Накануне украинские представители провели в Эр-Рияде предварительный раунд переговоров с американской делегацией.
Ключевые темы переговоров
Ожидается, что ключевым вопросом нового раунда переговоров станет 30-дневный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. И Россия, и Украина в принципе согласились на этот частичный режим прекращения огня, но он до сих пор не реализован. США также пытаются распространить перемирие на судоходство в Черном море.
Другой спецпредставитель США, Стив Уиткофф, в интервью телеканалу Fox News 23 марта спрогнозировал: «Думаю, что в Саудовской Аравии в понедельник вы увидите значительный прогресс, особенно в вопросе перемирия в Черном море, а оттуда уже можно будет двигаться к полноценному прекращению огня».
Президент США Дональд Трамп, недавно поговоривший как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, продолжает выражать оптимизм относительно возможности быстрого завершения войны.
Предварительные условия Путина
Зеленский поддержал план Трампа по всеобъемлющему 30-дневному перемирию, но Путин выдвинул несколько предварительных условий, включая требование о прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада.
В состав американской делегации в Саудовской Аравии входят несколько команд, участниками которых являются также Келлог и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц. Главный украинский переговорщик Андрей Ермак тоже отправится в Саудовскую Аравию. Россию на встрече будут представлять профессиональный дипломат Григорий Карасин и Сергей Беседа, высокопоставленный сотрудник разведки и близкий соратник Путина.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 12.03.25, 11:34
Переговоры о временном прекращении огня в Украине начнутся после 17 марта, США возобновили военную помощь
Временный 30-дневный режим прекращения огня в российско-украинской войне начнут обсуждать «на следующей неделе», то есть в период с 17 по 23 марта.
Новости
  • 13.03.25, 13:19
Кремль: Россия не хочет временного прекращения огня
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в эфире телеканала «Россия-1», что власти РФ заинтересованы в долгосрочном урегулировании конфликта с Украиной, а не во временном прекращении огня, передает «Медуза».
Новости
  • 11.03.25, 20:38
Украина поддержала предложение США о перемирии
На проходящих в Саудовской Аравии переговорах Украина поддержала предложение США о 30-дневном перемирии с Россией. США объявили о возобновлении обмена разведданными с Украиной, передает Deutsche Welle.
Новости
  • 11.03.25, 16:56
Спецслужбы: Путин не намерен идти на уступки в переговорах
Представители западных спецслужб заявили агентству Bloomberg 11 марта, что президент России Владимир Путин не намерен идти на уступки в переговорах об урегулировании российско-украинской войны, передает «Медуза».
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!

Самые читаемые

1
Новости
  • 21.03.25, 11:47
Уускюла: вероятно, нас ждут новые налоги
2
ТОП
  • 23.03.25, 11:48
ТОП налоговых должников в торговле одеждой: «Последние два года были сложными»
3
Биржа
  • 22.03.25, 15:10
Райн Лыхмус: я пообещал, что никогда не выйду на пенсию
4
Новости
  • 21.03.25, 15:26
На машине в Россию: если повезет, можно записаться в очередь на май
5
Инвестор Тоомас
  • 23.03.25, 14:44
Инвестор Тоомас: европейский аналог Starlink оказался в серьезных убытках
6
Новости
  • 22.03.25, 14:09
Стали известны имена кандидатов в министры
Дополнено в 14.35

Последние новости

Новости
  • 24.03.25, 17:22
Галерея| Президент поприветствовал новое правительство
Новости
  • 24.03.25, 17:06
Сааремааскому предпринимателю грозит пять лет тюрьмы из-за мошенничества с субсидиями
Новости
  • 24.03.25, 16:02
ÄP В КИЕВЕ | Военный из Эстонии в Украине: когда я получил ранение и адреналин закончился, меня тащили несколько километров
«Мама не знает, что я здесь»
Mнения
  • 24.03.25, 15:46
У нас будет «правительство мечты»?
Новости
  • 24.03.25, 15:34
У компании будущего министра есть небольшая налоговая задолженность
Биржа
  • 24.03.25, 15:14
Вкус биржи: куда пойдут рынки? Сценарии. Сонный Байден круче энергичного Трампа
Новости
  • 24.03.25, 14:11
Касса здоровья требует от поставщиков медуслуг вернуть свыше 1,25 млн евро
Новости
  • 24.03.25, 14:10
Bolt приобрел крупного датского конкурента

Сейчас в фокусе

Основатель LHV Райн Лыхмус обосновался в Швейцарии. Ему не по душе слово «мечтать» – им движет любопытство и действия.
Биржа
  • 22.03.25, 15:10
Райн Лыхмус: я пообещал, что никогда не выйду на пенсию
Магазин спортивных товаров Rademar в торговом центре Ülemiste.
ТОП
  • 23.03.25, 11:48
ТОП налоговых должников в торговле одеждой: «Последние два года были сложными»
Пограничный пункт Лухамаа, иллюстративное фото.
Новости
  • 21.03.25, 15:26
На машине в Россию: если повезет, можно записаться в очередь на май
Спутниковый интернет Eutelsat распространяется через сеть OneWeb, состоящую из 652 спутников на низкой околоземной орбите.
Инвестор Тоомас
  • 23.03.25, 14:44
Инвестор Тоомас: европейский аналог Starlink оказался в серьезных убытках
Сегодня собралось правление Партии реформ. Андрес Сутть (в центре) станет министром энергетики и окружающей среды.
Новости
  • 22.03.25, 14:09
Стали известны имена кандидатов в министры
Дополнено в 14.35
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 23.03.25, 16:23
Bloomberg: США хотят достичь перемирия в Украине к 20 апреля
Бизнесмен и владелец футбольного клуба «Левадия» Виктор Левада.
Новости
  • 20.03.25, 16:38
Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро банкротному управляющему
Руководитель повседневного корпоративного банкинга Coop Pank Эрье Меттас .
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025