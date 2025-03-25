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  • 25.03.25, 17:00

В Эр-Рияде состоялась новая встреча делегаций США и Украины

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде во вторник, 25 марта, состоялся новый, второй, раунд переговоров США и Украины, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в украинской делегации. Cтороны обсудили 30-дневное прекращение огня в Черном море и отказ от ударов по энергообъектам Украины и России.
Переговоры представителей США и Украины в саудовской Джидде, 11 марта.
  • Переговоры представителей США и Украины в саудовской Джидде, 11 марта. Foto: Scanpix
О том, что между США и Украиной 25 марта пройдет новая встреча в Саудовской Аравии, стало известно накануне. Встреча представителей Киева и Вашингтона состоялась на следующий день после российско-американских переговоров, длившихся 12 часов, передает DW.
Reuters со ссылкой на источник в Белом доме писал, что по итогам американо-российских переговоров ожидается «позитивное заявление». По данных двух источников телеканала CBS News, заявление планировалось опубликовать в 11.00 мск, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее объявил, что содержание российско-американских переговоров, проходивших 24 марта в Эр-Рияде, публиковаться не будет.
Совместное заявление США и России так и не опубликовали
«Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо заявления по итогам встречи. По его словам, сделанные доклады сейчас «анализируются». «Уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях», – добавил он.
Днем ранее в Эр-Рияде состоялись первые переговоры делегаций США и Украины. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров назвал эту встречу «конструктивной и содержательной».
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