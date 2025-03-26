Назад 26.03.25, 10:06 Дело Репинского: кассации подали и прокурор, и обвиняемый На февральское решение Таллиннского окружного суда по уголовному делу экс-депутата Рийгикогу Мартина Репинского, которого обвинили в злоупотреблении доверием, мошенничестве и присвоении, кассационные жалобы подали как защитник бывшего политика, так и государственный прокурор.

Мартин Репинский. Foto: Andras Kralla

По информации Rus.ERR , прокуратура ходатайствует о признании Репинского виновным по всем пунктам обвинения, а защитник бывшего депутата просит полностью оправдать своего клиента.

«Если коротко, то мы хотим, чтобы вступил в силу оправдательный приговор суда первой инстанции. А то, что кассацию подал и прокурор, меня не удивляет: я с самого начала предполагал, что так и будет», – прокомментировал Мартин Репинский.

Пресс-секретарь Государственного суда не пожелала сообщать Rus.ERR точное содержание кассационных жалоб.

Ранее, в четверг, 20 февраля, Таллиннский окружной суд частично отменил решение Харьюского уездного суда и признал Мартина Репинского виновным в мошенничестве, связанном с компенсацией расходов на жилье, выплаченной канцелярией Рийгикогу.

Суд приговорил Репинского к полутора годам условного тюремного заключения с испытательным сроком в два года.

Напомним, ранее Харьюский уездный суд полностью оправдал бывшего члена Рийгикогу Мартина Репинского, которого обвиняли в присвоении, мошенничестве и злоупотреблении доверием. При этом судья несколько раз подчеркнула слабые стороны законодательства.

Согласно первому обвинению, работая старейшиной волости Йыхви в марте 2019 года, Мартин Репинский необоснованно назначил выходные пособия трем чиновникам, которые ушли с должностей по собственному желанию. Суд оправдал Репинского, постановив, что задача правовой системы не в том, чтобы решать с помощью уголовного права споры о правильности применения регуляций закона о государственной службе.

Согласно второму обвинению в мошенничестве, будучи членом Рийгикогу, Репинский подал запрос на возмещение расходов на аренду жилья, однако фактически не проживал по указанному адресу и не платил за аренду. Обвинение утверждает, что таким образом с января 2021 года по март 2022 года он причинил канцелярии Рийгикогу ущерб в размере 12 119 евро.

Согласно обвинению в присвоении, Репинский с ноября 2021 года по апрель 2022 года использовал топливную карту Рийгикогу для покупки 459 литров дизельного топлива, которое не было связано с его работой как депутата, и также позволил другим лицам воспользоваться этой картой. По данному обвинению суд также оправдал Репинского.

Харьюский уездный суд признал Репинского невиновным по всем пунктам обвинения. Таллиннский окружной суд, однако, отменил решение касательно обвинения в мошенничество, связанного с возмещением расходов на аренду жилья.