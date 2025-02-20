Окружной суд признал Мартина Репинского виновным в мошенничестве

В четверг, 20 февраля, Таллиннский окружной суд частично отменил решение Харьюского уездного суда и признал Мартина Репинского виновным в мошенничестве, связанном с компенсацией расходов на жилье, выплаченной канцелярией Рийгикогу.
- Мартин Репинский. Foto: Andras Kralla
Суд приговорил Репинского к полутора годам условного тюремного заключения с испытательным сроком в два года, передает rus.err.ee.
Суд обязал государство компенсировать Мартину Репинскому расходы на адвоката в размере 32 826,80 евро.
После предъявления обвинений Репинский заявил rus.err, что не признает себя виновным и верит в эстонское правосудие и судебную систему.
Решение окружного суда не вступило в силу, на него можно подать кассацию в Государственный суд в течение 30 дней.
Напомним, ранее Харьюский уездный суд полностью оправдал
бывшего члена Рийгикогу Мартина Репинского, которого обвиняли в присвоении, мошенничестве и злоупотреблении доверием. При этом судья несколько раз подчеркнула слабые стороны законодательства.
Согласно первому обвинению, работая старейшиной волости Йыхви в марте 2019 года, Мартин Репинский необоснованно назначил выходные пособия трем чиновникам, которые ушли с должностей по собственному желанию. Суд оправдал Репинского, постановив, что задача правовой системы не в том, чтобы решать с помощью уголовного права споры о правильности применения регуляций закона о государственной службе.
Согласно второму обвинению в мошенничестве, будучи членом Рийгикогу, Репинский подал запрос на возмещение расходов на аренду жилья, однако фактически не проживал по указанному адресу и не платил за аренду. Обвинение утверждает, что таким образом с января 2021 года по март 2022 года он причинил канцелярии Рийгикогу ущерб в размере 12 119 евро.
Согласно обвинению в присвоении, Репинский с ноября 2021 года по апрель 2022 года использовал топливную карту Рийгикогу для покупки 459 литров дизельного топлива, которое не было связано с его работой как депутата, и также позволил другим лицам воспользоваться этой картой. По данному обвинению суд также оправдал Репинского.
Харьюский уездный суд признал Репинского невиновным по всем пунктам обвинения. Таллиннский окружной суд, однако, отменил решение касательно обвинения в мошенничество, связанного с возмещением расходов на аренду жилья.
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Сегодня Харьюский уездный суд полностью оправдал бывшего члена Рийгикогу Мартина Репинского, которого обвиняли в присвоении, мошенничестве и злоупотреблении доверием. При этом судья несколько раз подчеркнула слабые стороны законодательства.
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Прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого бывшему депутату Рийгикогу Мартину Репинскому предъявлено обвинение в мошенничестве, присвоении и злоупотреблении доверием.
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