Инфляция в еврозоне снизилась до 2,2 процента

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в марте 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен снизился по сравнению с февралем на 0,3% и по сравнению с мартом прошлого года повысился на 4,3%.
Потребительская уверенность эстонцев по-прежнему очень низкая. К счастью, разные экономические индикаторы показывают, что действуем мы не совсем так, как говорим, пишет главный экономист SEB Михкель Нестор.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.