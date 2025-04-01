Деловые ведомости
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  • 01.04.25, 15:56

Инфляция в еврозоне снизилась до 2,2 процента

Согласно предварительным данным, годовая инфляция в еврозоне в марте снизилась до 2,2 процента, приблизившись к цели Европейского центрального банка.
Через две недели Европейский центральный банк примет решение о дальнейшем снижении процентных ставок.
  • Через две недели Европейский центральный банк примет решение о дальнейшем снижении процентных ставок. Foto: Reuters/Scanpix
Это уже третий месяц подряд, когда инфляция замедляется, следует из данных Eurostat. В месячном сравнении цены в еврозоне выросли на 0,6 процента.
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