Страх инфляции и таможенные тарифы обрушили фондовые рынки США

В пятницу фондовые рынки США пережили одно из крупнейших падений этого года на фоне опасений роста инфляции и продолжения тарифной войны.
- Брокер на Нью-Йоркской фондовой бирже. Foto: AFP/Scanpix
Индекс S&P 500 упал на 1,97%, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,69%, композитный индекс Nasdaq потерял 2,7%, а индекс Russell 2000, отражающий движение акций небольших компаний, упал на 2,05%. Падение как индекса S&P 500, так и композитного индекса Nasdaq стало одним из крупнейших однодневных спадов в этом году, пишет Bloomberg.
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