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  • 02.04.25, 11:34

Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров

Получившее из фонда справедливого перехода пособие в размере 4,7 миллиона евро биотехнологическое стартап-предприятие Äio планировало построить в Йыхви демозавод по производству экологических масел и жиров из древесных и сельскохозяйственных отходов, однако теперь стало ясно, что компания отказалась от пособия.
Учредители ÄIO TECH Петри-Яан Лахтвеэ и Немайлла Бонтури.
  • Учредители ÄIO TECH Петри-Яан Лахтвеэ и Немайлла Бонтури. Foto: ÄIO TECH
«Строительство завода требует больше времени, для него необходимы значительно большие финансовые вложения, чем это пособие», – объяснила «Северному побережью» руководитель отдела торговли ÄIO Tech Мариане Барриер.
На йыхвиском заводе хотели начать выпуск масла в капсулах, красного масла и молочных жиров; объем производства составлял бы десятки тонн.
Еще в октябре выяснилось, что в Ида-Вирумаа не появится также завод по производству изделий из клееной древесины, которому было выделено пособие в размере 13 миллионов евро. Занимавший тогда в Министерстве финансов должность координатора процесса справедливого перехода Иван Сергеев назвал причиной то, что получатель пособия оказался не в состоянии выполнить установленные для него дополнительные условия, из-за чего решение было отменено.
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