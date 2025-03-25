Из навоза и растительных отходов в Кохтла-Ярве будут производить биогаз

В Кохтла-Ярве готовится строительство завода по производству метана из навоза, силоса и отходов местных сельхозпроизводителей – ботвы, соломы, испорченного урожая. Все это будут доставлять на переработку на грузовиках, которые сами будут потреблять в качестве топлива биометан.
- Козы на ферме в Ида-Вирумаа. Иллюстративное фото. Foto: Николай Андреев
Завод планирует запустить сельскохозяйственная компания Topinam Trade, зарегистрированная в Харьюмаа. Инвестиции составят 13,2 млн евро, из которых 5 млн предприниматели рассчитывают получить от фонда EIS. Расчеты, подготовленные для фонда, предполагают, что в год будет производиться почти 4,7 млн кубометров биометана, а годовая прибыль предприятия составит около 2 млн евро.
Производить биогаз будут в Ярвеской части города, на территории Кохтла-Ярвеского промпарка Ида-Вируского инвестиционного агентства (IVIA), по соседству с автобусным парком Atko.
По словам руководителя IVIA Теэта Куусмика, начать работу предприятие сможет в следующем году, а ближайшая пара месяцев уйдет на экологическую экспертизу и проектирование.
Городская управа Кохтла-Ярве сейчас готовит проектные условия, в связи с чем 18 марта в управе прошло общественное обсуждение будущего завода.
По информации горуправы, некоторые жители выразили обеспокоенность возможным распространением запаха, небольшим количеством рабочих мест, а также безопасностью будущей станции.
В ответ представители компании-проектировщика Norte OÜ подчеркнули, что запах не должен стать проблемой, так как в проекте биогазовой станции используется новая технология анаэробной ферментации, которая не выпускает неприятных запахов в окружающую среду.
Непосредственно на производстве планируется всего 5-6 рабочих мест, но с учетом подрядчиков в Кохтла-Ярве их может появиться до 30.
Из документов, подготовленных Norte для городских властей, следует, что производитель биогаза будет сотрудничать с местными сельскохозяйственными предпринимателями, собирая разнообразные отходы – солому, зеленую массу, твердый навоз и т.д., что даст фермерам стабильный дополнительный доход.
Существующие биогазовые установки в Эстонии (их уже 16) требуют близости к коровнику и наличия навозной жижи, но установку в Ида-Вирумаа проектируют по новой «полусухой» технологии, которая позволит перерабатывать также испорченный урожай, испорченный корм для животных и твердый навоз. На переработку пойдет и силос из злаков. Всего общий объем сырья, который планируется перерабатывать, – 60 138 тонн в год. Оставшееся после выработки биогаза твердое вещество можно будет использовать на полях в качестве удобрения – его также предполагается разводить на грузовиках, работающих на биометане.
Произведенный в Кохтла-Ярве биометан будет пригоден для использования и в других транспортных средствах, работающих на природном газе.
Предполагается, что запуск нового завода сократит выбросы парниковых газов на 11 тыс. тонн в год в эквиваленте CO2.
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