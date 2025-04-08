Назад 08.04.25, 17:01 Успешное производство переезжает на новый завод в Раквере: в планах – рост объемов и расширение штата Самая успешная компания электронной промышленности в Ляэне-Вирумаа, Electro-Hill Eesti, планирует завершить перенос оборудования в новый завод в Раквере в начале мая, а затем начать увеличивать объемы производства.

Расположенная в Раквере компания Electro-Hill Eesti надеется увеличить объемы производства, а также расширить штат. Foto: Electro-Hill Eesti

«Нужно быстро довести производство до того уровня, который был в старом заводе. Поскольку у нас будет много новых машин, их настройка и перенос старого завода займут некоторое время, но до лета мы надеемся запустить новый завод», – рассказал член правления Electro-Hill Eesti Айво Аунапуу в интервью порталу Lääne-Virumaa Uudised.