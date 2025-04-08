Назад 08.04.25, 15:59 Певкур в Украине: в сотрудничестве с Украиной оборонная промышленность Эстонии может добиться многого Министр обороны Ханно Певкур совершил двухдневный визит в Украину для обсуждения возможностей развития оборонного сотрудничества и военной помощи Эстонии Украине. Министра обороны в поездке в Киев сопровождали более 30 представителей эстонских оборонных предприятий, сообщается в пресс-релизе.

Министр обороны Ханно Певкур (в центре) во время визита в Украину. Foto: Shutterstock

«Сильной стороной эстонской оборонной промышленности, безусловно, является все, что связано с беспилотными летательными аппаратами, технологиями и разведкой. Однако нашим предпринимателям не стоит ограничиваться этими направлениями – им следует искать возможности для производства тяжелого вооружения и боеприпасов. Нам, безусловно, есть чему поучиться у украинцев», – отметил министр обороны Ханно Певкур, подчеркнув, что более тесное сотрудничество между оборонными предприятиями двух стран способствует укреплению безопасности как Эстонии, так и Украины.