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  • 08.04.25, 15:59

Певкур в Украине: в сотрудничестве с Украиной оборонная промышленность Эстонии может добиться многого

Министр обороны Ханно Певкур совершил двухдневный визит в Украину для обсуждения возможностей развития оборонного сотрудничества и военной помощи Эстонии Украине. Министра обороны в поездке в Киев сопровождали более 30 представителей эстонских оборонных предприятий, сообщается в пресс-релизе.
Министр обороны Ханно Певкур (в центре) во время визита в Украину.
  • Министр обороны Ханно Певкур (в центре) во время визита в Украину. Foto: Shutterstock
«Сильной стороной эстонской оборонной промышленности, безусловно, является все, что связано с беспилотными летательными аппаратами, технологиями и разведкой. Однако нашим предпринимателям не стоит ограничиваться этими направлениями – им следует искать возможности для производства тяжелого вооружения и боеприпасов. Нам, безусловно, есть чему поучиться у украинцев», – отметил министр обороны Ханно Певкур, подчеркнув, что более тесное сотрудничество между оборонными предприятиями двух стран способствует укреплению безопасности как Эстонии, так и Украины.
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