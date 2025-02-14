Число безработных продолжает расти

По данным Департамента статистики, в 2024 году уровень безработицы составил 7,6%, уровень трудовой занятости – 68,9% и уровень участия в рабочей силе – 74,6%.
- Иллюстративное фото. Foto: Raul Mee
Аналитик Департамента статистики Теа Васильева прокомментировала, что среднее число безработных в 2024 году составило 57 100 человек, что на 9400 больше, чем в 2023 году. «В годовом сравнении безработица увеличилась во всех возрастных группах, среди как женщин, так и мужчин. В 2024 году уровень безработицы составил 7,6% и был на 1,2 процентных пункта выше, чем годом ранее», – пояснила аналитик, добавив, что уровень безработицы среди мужчин и женщин был практически одинаковым: 7,5% и 7,6% соответственно.
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