В США выросла безработица

В США вышли т.н. "нонфармы" - статистика о количестве созданных новых рабочих мест за последний месяц.
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По данным Департамента труда, в Соединенных Штатах Америки за февраль было создано 151 тысяча новых рабочих мест. Согласно пересмотренным данным, за январь было создано 125 тысяч новых рабочих мест.
Экономисты, опрошенные
Reuters, ожидали, что в феврале будет создано 160 тысяч новых рабочих мест. При этом они опирались на предварительные данные относительно января, свидетельствовавшие о том, что за первый месяц 2025 года было якобы создано 143 тысячи новых рабочих мест.
Безработица составила в феврале 4,1%. Это на 10 базисных пунктов выше январского показателя.
Нонфармы - индикатор, дающий понять, насколько хорошо идут дела в экономике, и что происходит с инфляцией. Чем больше создано новых рабочих мест, тем лучше дела в экономике, и тем выше вероятность высокой инфляции. Вероятность того, что на следующем заседании ФРС повысит учетную ставку прямо пропорциональна количеству новых рабочих мест за прошедший месяц, а вероятность того, что снизит - обратно пропорциональна.
На момент публикации индекс S&P 500 падает на 0,43%.
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