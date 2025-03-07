Назад 07.03.25, 18:19 В США выросла безработица В США вышли т.н. "нонфармы" - статистика о количестве созданных новых рабочих мест за последний месяц.

Foto: Спэнсер Плэтт / AFP / Scanpix

По данным Департамента труда, в Соединенных Штатах Америки за февраль было создано 151 тысяча новых рабочих мест. Согласно пересмотренным данным, за январь было создано 125 тысяч новых рабочих мест.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что в феврале будет создано 160 тысяч новых рабочих мест. При этом они опирались на предварительные данные относительно января, свидетельствовавшие о том, что за первый месяц 2025 года было якобы создано 143 тысячи новых рабочих мест.

Безработица составила в феврале 4,1%. Это на 10 базисных пунктов выше январского показателя.

Нонфармы - индикатор, дающий понять, насколько хорошо идут дела в экономике, и что происходит с инфляцией. Чем больше создано новых рабочих мест, тем лучше дела в экономике, и тем выше вероятность высокой инфляции. Вероятность того, что на следующем заседании ФРС повысит учетную ставку прямо пропорциональна количеству новых рабочих мест за прошедший месяц, а вероятность того, что снизит - обратно пропорциональна.

На момент публикации индекс S&P 500 падает на 0,43%.