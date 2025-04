Назад 10.04.25, 07:00 Иноземцев: нового кризиса 2008 года точно не жду Экономист Владислав Иноземцев убежден, что мир слишком истерично отреагировал на трамповские пошлины, и в реальности большого падения американского ВВП не предвидится. В экономике все хорошо, а фондовому рынку США альтернатив просто нет.

“Трамп пытается сделать хоть что-то. До него все закрывали на это глаза и говорили: «Как-нибудь рассосется»”, - говорит экономист Владислав Иноземцев.

Foto: Facebook

ДВ расспросили живущего в США Иноземцева о том, какое влияние на мировую, американскую и европейскую экономику окажут трамповские пошлины, и ждать ли нам нового мирового экономического кризиса.

Теперь-то США точно не избежать рецессии?

Лично я на ситуацию смотрю не так истерично, как это делают многие. Рецессия скорее всего будет - весьма вероятно, что она уже есть. Полагаю, во втором-третьем квартале нас ждет минимальное падение экономики - примерно на полпроцента. Но на этом, собственно, и все. Дальше будет рост.

Быть может, этого окажется достаточно, чтобы ввергнуть в рецессию весь мир? Никаких шансов на глобальную рецессию я не вижу - мировая экономика в последние годы все-таки росла достаточно устойчиво. Да и доля США в ней всего 13%. Будет другое. Темпы роста мировой экономики упадут, и начнется очень серьезное переформатирование международной торговли. Скорее всего, оставшиеся страны начнут снижать тарифы и облегчать торговые барьеры друг для друга. Активизируется торговля Европы с Китаем, Китая - с остальным миром, а ориентированная на США Юго-Восточная Азия начнет более активно поворачиваться к Европе. В итоге я думаю, что импорт США сократится в 2026 году на 25-30% - т.е. на триллион долларов. Еще миллиардов на 500 уменьшится экспорт. Сокращение импорта на триллион? Это много. Всего лишь полтора процента всей мировой торговли (общий оборот которой - 66 триллионов). Даже если округлить и предположить, что в результате пошлин Трампа срежутся все 2% всей мировой торговли, это все равно небольшой объем. Я вспоминаю, как в 2014 году Путин объявил об эмбарго на европейскую сельхозпродукцию. В Россию к тому моменту шло 5,5% европейского сельскохозяйственного экспорта. Так вот, ни в 2014 ни в 2015 году общий объем этого экспорта не сократился - продукция просто переехала на другие направления. Допускаю, что нечто подобное произойдет и сейчас. Еще я ожидаю ощутимого снижения цен на экспортные товары из Азии. Ребята будут активно снижать цены и впаривать свое добро в Латинскую Америку, Канаду, Мексику, Европу - лишь бы пробиться на их рынки. В итоге создастся серьезный разрыв между американцами, которые будут защищать свои рынки, и остальным миром, который будет, наоборот, открываться. Горячие новости В каждой пустой квартире в Таллинне мог бы жить работник или студент из Ида-Вирумаа или Валгамаа Крах фондового рынка опустошил и пенсионные фонды Эстонии Переехавшая из Германии в Вирумаа предприимчивая семья борется с бюрократией Список новых предприятий волости Раквере KM В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой

И стоит ли игра свеч?

В чем Трамп абсолютно прав, так это в том, что очень многие азиатские страны действительно устанавливали гигантские ограничения в отношении Америки. Они крайне неадекватно пользовались глобализацией и очень серьезным образом продвигали свои товары (в том числе с помощью демпинга), параллельно сильно вставляя палки в колеса импорту.

В США очень высокие торговые наценки - порядка 100%. Но если вы зайдете в Walmart в Вашингтоне и заглянете в отдел детской одежды, то увидите, что цены там на 70% ниже, чем в аналогичном дешевом супермаркете в Шеньчжене.

Демпинг? А зачем китайцы работают себе в убыток? Ну, зайдут они на американский рынок - а дальше-то что?

Нет, они на нем тоже зарабатывают - просто на домашнем рынке их заработок еще выше. Весь китайский рынок держится на том, что правительство дает огромные дотации, выдает дешевые кредиты и поддерживает предприятия. Еще с кризиса 2008 года Китай занимается активным искусственным надуванием внутреннего рынка. Когда-нибудь это обернется для них очень большой проблемой, ибо бизнес и население сильно закредитованы. Но это уже их выбор.

И Трамп решил положить конец всем этим китайским манипуляциям?

Именно. Можно сколько угодно верещать по этому поводу - но у него на это есть очень серьезные основания. Я всегда повторяю одну и ту же фразу: мне не нравится взбалмошность Трампа. Но не могу сказать того же самого про его курс. Идея повысить пошлины и потребовать релокации производства в Америку абсолютно разумна.

Что же плохого во взбалмошности?

Предположим, что вы хотите, чтобы производители автомобилей перевезли свое производство из Мексики в США. Тогда вам нужно заявить: «Я принял решение, что с 1 января 2028 года импортные пошлины составят 60%. Так что выбирайте: либо вы переносите производство к нам, либо платите 60%». Тогда у предприятий есть в запасе 2,5 года, чтобы начать строить заводы, выбрать локацию, договориться с властями штатов, наладить цепочки поставок. И через два года они получат работающее производство.

А когда Трамп говорит: «Пошлины в размере 40% вступают в силу послезавтра», то это, во-первых, издевательство, а во-вторых, вы не можете таким образом добиться никаких разумных целей. А если еще за этим следует: «Нет, мы сейчас передоговоримся, все отменим и отложим пошлины на 60 дней», то это уже становится совсем какой-то плохой пьесой. Президент дает крайне неправильный сигнал: «О чем с тобой вообще договариваться, ты же какой-то придурок?» Но общая цель, которую он ставит перед собой, не является безумной.

Я слышал другую версию - и ее публично озвучивал сам Трамп. Вводим пошлины, отменяем подоходный налог. Деньги, которые раньше получали от налогов, теперь будут приходить от пошлин. Налоговую службу (IRS - Internal Revenue Service) ликвидируем и заменяем на таможенную (ERS - External Revenue Service). И заживем как в начале ХХ века.

В первые дни работы нового Конгресса (еще до инаугурации) республиканцы действительно внесли законопроект о ликвидации IRS. Но основная идея, насколько я ее понял, все же заключалась в другом: отменить подоходный налог и заменить его налогом с продаж.

Этот налог и так есть на уровне штатов. В нескольких из них.

Он есть почти везде (за исключением двух-трех штатов) и составляет 3,5-5%. Но я имею в виду, что нужно вводить федеральный налог с продаж.

Зачем?

Смотрите, невозможно заместить выпавшие доходы от налогов пошлинами. Весь импорт США составляет 4 триллиона долларов. Даже если вы установите пошлину в 20%, то соберете где-то 800 миллиардов. Объем всего федерального бюджета - 7 триллионов. Т.е. цифры абсолютно несопоставимы. Простите, но сейчас не XIX век.

А вот идея налога с продаж уже поинтереснее. Смысл в том, что можно полностью отменить подоходный налог и заместить его налогом с продаж в размере 7%.

Как говорят американцы: «Sounds like a plan»?

Это непопулярная мера. Дело в том, что в Америке налоги платит меньшинство - большинство людей не платят ни цента. Данная мера перенесет налоговое бремя с богатых людей и людей среднего класса вообще на всех. А значит, она вызовет большое недовольство у основной массы населения.

К тому же, отмена подоходного налога создаст ситуацию большого офшора. Да, богатые люди и крупные иностранные фонды ринутся в страну.

Дело в том, что в США разрыв по доходам гораздо больше, чем разрыв по потреблению. В 2020 году доход Билла Гейтса был в 2,5 миллиона раз выше, чем у среднего американца. А потребление было лишь в 9 тысяч раз больше. Понимаете, насколько серьезная разница? Если вы обложите налогом потребление, то выплаты Гейтса в государственную казну сократятся в сотни раз. Поэтому шансы, что эту идею удастся претворить в жизнь, не очень велики.

Вы уже рассказали, что китайцы сделали не так по отношению к США. А чем провинились европейцы?

Да ничем. Трамп любит повторять про пошлины на автомобили. Но у европейцев специфический подход. Американцы действительно платят 10% за ввоз автомобилей, но это происходит не потому, что машина американская, а потому что она имеет большой движок, не имеет турбонаддува и выбрасывает кучу углекислого газа. Просто так получается, что чаще всего этим критериям не соответствуют именно американские автомобили.

Т.е. Евросоюз провинился тем, что опять регулирует огурцы?

Получается, так.

Вы сказали, что ожидаете падения ВВП США на полпроцента во втором-третьем квартале. Т.е. дальше ожидается рост. А за счет чего?

Экономика США здорова, денег в ней полно, потребители в основном на цены не смотрят, показатели идут вверх, безработица минимальная. Так и с чего бы росту не быть?

Американская экономика - в основном внутренняя и живет на услугах. В этой области нет никаких проблем. Хорошо, пускай люди полгода не будут покупать iPhone, а машину начнут менять реже, чем раз в два года. Но по стране-то они ездить все равно будут. Снимать гостиницы будут. В рестораны ходить будут. Может вообще оказаться, что деньги, которые уйдут из “долгих” покупок из-за снижения импорта, переместятся во внутреннее потребление.

А может ли рынок США стать менее привлекательным из-за всех этих пошлин? Ведь вы же сами сказали: другие страны начнут объединяться друг с другом, пока Америка отгораживается.

Не может. Во-первых, в США самый мощный фондовый рынок в мире. Американские компании обеспечивают 60% капитализации мирового фондового рынка (после недавнего падения уже чуть меньше, но даже тут непонятно - другие-то рынки тоже упали).

Европейские рынки, за исключением, может, немецкого, сильно уступают американскому. Китайский рынок вообще в абсолютных цифрах падает десятый год подряд. Нет, Америка все равно останется наилучшим местом для зарабатывания денег и инвестиции продолжат сюда идти.

Доллар останется мировой резервной валютой?

Здесь какие-то подвижки возможны, только если кто-то решится сам лично попытаться Америку заменить на этом фоне. Если китайцы вдруг объявят, что хотят, чтобы все в мире начали торговать юанями, и они готовы ради этого отменить контроль за движением капитала (над которым Китай очень активно трясётся), ввести рыночный курс юаня (который тут же взлетит, и вся их конкурентоспособность накроется медным тазом), то, пожалуйста, welcome to the new world! Но что-то есть ощущение, что они этого делать не будут.

Будут ли европейцы продвигать евро как международную валюту? Может и будут. Но там 27 стран, работающих в режиме “лебедь, рак и щука”. Так что из этого тоже ничего путного не выйдет.

А страны БРИКС?

Ой, ну это вообще… Лучше даже не обсуждать.

После объявления Трампом «Дня освобождения» фондовый рынок освободительно грохнулся. Можно ли сказать, что инвесторы перереагировали и слишком сильно запаниковали?

Бизнес можно понять: у всех намечаются какие-то убытки, началась суета. Все же было нормально, ROE большинства компаний был на уровне 40%, рынок рос бешено. А тут на ровном месте пришел чувак и все поломал. Понятно, что все в шоке. Столь неожиданная ситуация вызывает истерические реакции. Но апокалипсиса не предвидится. Кстати, сегодня с утра индексы уже агрессивно росли - люди начинают привыкать. Истерика пройдет.

За счет чего?

Во-первых, все осмыслят, что тарифы - не конец света. Во-вторых, я убежден, что многие из них не вступят в силу, ибо страны договорятся. Так сказать, им сделали «последнее предложение поговорить», ибо многие не хотели. Этот год будет по итогу тяжелый, а дальше все войдет в русло.

Эта коррекция - хороший повод для захода на рынок?

Еще в начале года, когда столь больших тарифов не было даже на горизонте, я говорил коллегам, что не ожидаю роста рынков в этом году. Три года подряд они росли на 20-30% - так не бывает. К тому же, их тащит в основном хайтек, а в чем в итоге будет выигрыш от искусственного интеллекта, еще бабушка надвое сказала. Так что еще в начале года мне казалось, что мы находимся в ситуации аналогичной 2000-2001 годам.

Когда был крах доткомов?

Я не говорю, что будет крах: просто не надо ждать такого же роста четвертый год подряд. Рынки и так были готовы корректироваться - просто падение оказалось сильнее, чем ожидалось (условно, не на 10%, а на 20%). Ничего, 10% потом отыграют, а дальше начнется более гармоничный и спокойный рост.

Вы сказали, что вам не нравится взбалмошность Трампа, но нравятся его цели…

Не то, чтобы нравятся, но есть объективные моменты. Ситуация с американскими финансами была крайне тяжелой. Гигантский государственный долг, растущий от месяца к месяцу дефицит федерального бюджета. Дефицит в январе был в три раза выше, чем в среднем по прошлому году - это уже приняло какой-то эпидемический характер. Со всем этим нужно что-то делать.

Я не очень в восторге от того, как Трамп пытается решить проблему. Да и сокращения расходов он проводит как-то безумно - начинает с самого дешевого варианта (увольнение персонала), хотя есть гораздо более крупные статьи расходов, которые можно было бы сократить. Но он пытается сделать хоть что-то. До него все закрывали на это глаза и говорили: «Как-нибудь рассосется».

Госдолг - госдолгом, а в экономике все хорошо.

У вас могут расти фондовые рынки, снижаться безработица, расти доходы населения, но под всем этим лежит очень гнилое основание. Вы можете строить красивый дом, чистить потолки, совершенствовать лепнину - а сваи-то все равно гниют. Гнилое основание в данном случае - это огромная зависимость от импорта, раздутые бюджеты, непомерные траты на себя, огромный долг (государственный и потребительский). Политики постоянно живут за счет будущего, не думая о том, что будет через четыре года. Отдадим все Камале Харрис - пускай сама разбирается. А та сделает все, чтобы переложить на следующего.

Харрис, кстати, в итоге ничего и не отдали.

Народ проголосовал за Трампа во многом потому, что всех напрягала инфляция. Какие еще 5%? Цены растут гораздо быстрее. В ковидные времена яйца стоили полтора доллара за дюжину, а сейчас - не меньше шести.

Т.е. статистика по инфляции неточна?

Нет, но из нее исключается большое количество важных факторов. Реальные цены растут очень быстро (и, кстати, гораздо быстрее европейских).

Раз уж вы подняли тему европейцев - как на нас скажутся эти пошлины?

Катастрофы не будет. Да, европейского экспорта в Америку идет много - согласен. Но все равно большая его часть идет на торговлю между европейскими странами. Формально считается, что все европейские страны вместе взятые обеспечивают чуть ли не треть мирового экспорта. Но если убрать торговлю между ними, останется процентов 15-16. Давайте подождем лета и убедимся, что ситуация гораздо менее критическая, чем всем сейчас кажется.