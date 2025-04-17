Назад 20.04.25, 13:31 Предприниматель намерен оспорить расторжение 60-летнего договора аренды в Старом городе Таллинн хочет расторгнуть заключенный в 1990-х годах 60-летний договор аренды с компаний Taakes. Предприятие намерено оспорить это решение, поскольку в здание были инвестированы значительные суммы.

Объект недвижимости по адресу Виру 18, который компания Taakes, будучи арендатором, фактически отстроила. По словам члена правления Иманта Сомса, в здание было инвестировано 20 миллионов крон, что составляет более 1,2 миллиона евро.

Foto: Andras Kralla

Taakes арендует участок по адресу Виру 18, где сейчас, например, работает караоке-бар под названием Helsinki. Член правления и один из владельцев Taakes, Имант Сомс, сообщил, что о желании города расторгнуть договор аренды он узнал через СМИ. После публикаций в прессе город также официально уведомил компанию о своём намерении.