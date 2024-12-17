Назад 19.12.24, 06:00 Проклятый старый дом: кто владеет заброшенными зданиями Старого Таллинна? Туристы хвалят Старый город Таллинна за уют, средневековую красоту и ухоженную «открыточность». Но и на его карте есть темные пятна – заброшенные или не используемые старинные здания. «Деловые ведомости» составили их список, а заодно узнали, кто владеет ветшающими постройками.

Старый город Таллинна невелик – всего 1,1 квадратного километра. Людей в одноименном микрорайоне Ваналинн обитает тоже мало, по официальным данным мэрии население на несколько десятков человек не дотягивает до 5000. Это максимальный показатель за весь XXI век – скажем, в 2008 году в Ваналинне были зарегистрированы лишь 3418 человек.

Для сравнения в 1922 году, на который пришелся абсолютный рекорд заселенности Старого города, тут жило 11 635 человек. Постепенный отток населения был связан со строительством новых районов и реструктуризацией экономики. Если в 1974 году, по данным организаторов Дней Старого города, в нем жили 9038 таллиннцев, а в 1984 – лишь чуть больше 6000. К началу 90-х население района упало ниже отметок XIV-XV веков.

Очередной отъезд жильцов пришелся на начало 2000-х, он совпал с упадком рассчитанной на постоянное проживание инфраструктуры – продуктовых магазинов, детских садов (на сегодня в микрорайоне не осталось ни одного) и так далее, и реструктуризации местной экономики в расчете на туристов. Жилые дома превращались в гостиницы и апартаменты, на смену привычным местным кафе приходили рестораны для приезжих и сувенирные лавки.

Гостиничный комплекс «Три сестры». Foto: Лийс Трейман

Не стоит удивляться, что самым известным заброшенным зданием Таллинна на протяжении последних лет была вполне современная гостиница. Комплекс «Три сестры» на улице Пикк, 71. В прошлом один из самых шикарных отелей города, работавший в трех средневековых зданиях с 2003 года, закрыл свои двери в 2021 году, не выдержав последствий пандемии. Здания простояли без использования около трех лет, удивляя туристов темными запыленными окнами. Только в конце 2024 года прежний владелец «Сестер», компания TBB liising AS договорилась о продаже постройки фирме Tallinn City Apartments. Сейчас у «Сестер» вновь горит свет, внутри идут ремонтные работы. По словам Михкеля Рандрюйта, члена правления новой компании-владельца, снова надеются открыть отель уже в марте 2025 года.

Квартал у Морских ворот

Как ни странно, в квартале вокруг «Сестер», который служит для многих гостей, идущих в центр города со стороны гавани, парадными воротами Таллинна, наибольшая в районе концентрация заброшенных домов.

Через квартал, на той же стороне улице – по адресу Пикк, 55 – стоит еще одно здание с осыпавшимся фасадом и заколоченными окнами. Впервые оно упоминается еще в 1365 году. Дом знаменит своим готическим порталом XV века и сохранившимися деталями средневековой планировки. В 1920-1930-х по этому адресу работала кондитерская фабрика «Георг Штуде» – предшественница концерна Kalev. Сегодня дом числится частью более крупного владения с тройным адресом – Пикк, 53, 55, 55а.

Дом на улице Пикк, 55 выставлен на продажу. Foto: Liis Treimann

Комплекс с 2012 года принадлежит компании Art-Life projekt OÜ, занимающейся управлением недвижимостью, а прежде организовывавшей международные арт-события. Сейчас заброшенная часть домовладения выставлена на продажу. Здание площадью в 938 квадратных метров предлагается приобрести за 1,6 млн евро. Потенциальному новому владельцу придется изрядно потратиться на реставрацию – мало того, что дом сильно обветшал, он еще и числится национальным монументом, то есть работы придется вести под самым строгим надзором Министерства культуры. Кроме того, государство имеет преимущественное право выкупа здания.

Комплекс из двух домов на улице Пикк, 60-62 обещает снова превратиться в жилье со спа и рестораном. Foto: Liis Treimann

Еще один заброшенный национальный монумент можно обнаружить чуть ближе к Морским воротам и Толстой Маргарите. Двойной купеческий дом по адресу Пикк, 60 был сооружен в эпоху поздней готики, примерно в XV веке. Первоначально одна его половина была товарным складом, другая – жильем. Уже в середине XIX века обе части объединили и приспособили под квартиры, конторы и лавки. Сейчас комплекс принадлежит фирме Ülemiste Ärimaja OÜ, управляющей офисным кварталом на Петербури теэ, 2. Согласно сообщению фирмы, проект ремонта утвержден Департаментом культурного наследия. По нему здание будет реконструировано в жилой дом или апарт-отель с коммерческими помещениями, включая ресторан и спа. Работы будет вести строительная компания Rand ja Tuulberg.

Здание по адресу Толли, 5 ждало нового хозяина по цене 1,1 млн евро, правда, сейчас объявления не активны. Foto: Лийз Трейманн

Еще одно заброшенное здание по соседству находится на улице Толли, 5, через дорогу от Таллиннского городского архива. Это нежилое строение принадлежит оператору недвижимости Ressaks AS. В сети можно найти объявления о продаже здания по цене в 1,1 млн евро. Согласно ему, вместе со зданием потенциальный новый собственник получил бы проект реконструкции в жилой дом площадью 560 квадратных метров. Сейчас объявления не активны, а дом не менял хозяина с 2011 года. «Старый город действительно трудный для работы, но я люблю Ваналинн и определенно не откажусь от недвижимости там», – излагала свой взгляд на район, наиболее пострадавший от коронакризиса, в интервью Äripäev владелица Ressaks Яна Тоол.

Теория и практика разбитых окон

Неиспользуемой выглядит и выходящая в узкую улицу Вайму задняя часть дома по улице Пикк, 43, в лицевых помещениях которого кипит деловая жизнь, в том числе работает известный ресторан «Тбилиси». Сегодня дом поделен между множеством владельцев, 65% приходится на коммерческие помещения, 35% – на жилые.

Один из самых привлекательных для реконструкции домов в Старом Городе – здание по улице Лай, 27. Стоявший на этом месте средневековый дом до 1940 года принадлежал АО «Курт Зигель», литейной фирме, перебазировавшей свой флагманский офис из Петрограда в Таллинн в 1917 году. С приходом в Эстонию советских властей предприятие и все активы отобрали у законных владельцев, создав на базе «Зигеля» трест Hüdraulika («Термогидравлика»). Во время мартовской бомбардировки 1944 года здание было сильно повреждено. В итоге в 1946 году архитектор Александр Владовский фактически заново выстроил дом на Лай, 27 под нужды «Термогидравлики», в 1951-м место треста занял институт «Коммуналпроект», главное строительно-проектное бюро советского Таллинна.

Foto: Liis Treimann

После ликвидации института дом больше не ремонтировали, он приходил в упадок и ветшал. Просвет наметился в 2019 году, когда через свою фирму Solarcom OÜ здание приобрел известный бизнесмен Мартин Круус. В 2020 году предприниматель рассказывал , что комплекс из четырех флигелей – один, выходящий на улицу Лай, два по улице Лаборатоориуми и одно во дворе, будет преобразован в жилой комплекс площадью 2500 квадратных метров. При этом Круус предупреждал, что подготовительные проектные работы и согласования займут время. Пока работы на адресе так и не стартовали.

4 fotot : Räämas majad vanalinnas, mahajäetud majad, vanalinn, Laboratooriumi 14, Laboratooriumi 16 : EESTI: 13DEC24Räämas majad vanalinnas, mahajäetud majad, vanalinn. lt Foto: Liis Treimann Foto: Liis Treimann

Старые дома на Новой улице

«Деловые ведомости» уже писали о судьбе здания на улице Уус, 9, которое зачастую называют старейшим деревянным домом Таллинна, хотя точное время его постройки неизвестно. В ряде источников его относят к XVII веку, когда Эстония входила в состав Шведского королевства. По свежим данным отдела охраны памятников Таллиннского департамента городского планирования, дом чуть моложе – его датируют примерно 1730-1786 годами.

Дом, принадлежащий сегодня в равных долях двум частным владельцам – братьям Райво и Аво Силласоо – уже много лет расселен и ветшает. Как рассказала ДВ в августе 2024 года Кристина Фролова, ведущий специалист по Старому городу отдела охраны памятников Таллиннского департамента городского планирования, в учреждение регулярно обращаются горожане, беспокоящиеся о состоянии ценной постройки на улице Уус.

Дом на улице Уус, 9 Foto: Liis Treimann

По ее словам, проектные работы по этому адресу начались в 2020 году. «После получения последних обязательных частей проектной документации в 2023 году мы готовы выдать разрешение на реставрационные работы. В последний раз, когда мы беседовали с представителем владельцев здания, он подтвердил, что идет поиск квалифицированных мастеров для начала реставрационных работ», – рассказала Фролова.

Она выразила надежду, что вскоре команда реставраторов соберется, и осенью на объекте начнутся ремонтные работы, однако пока никаких изменений в ситуации вокруг дома на Уус, 9 не заметно.

3 fotot : Räämas majad vanalinnas, mahajäetud majad, vanalinn, Uus tn 35/2 : EESTI: 13DEC24Räämas majad vanalinnas, mahajäetud majad, vanalinn. lt Foto: Liis Treimann Foto: Liis Treimann

На улице Уус можно найти и еще один заброшенный дом. В самом ее конце, близ уже упоминавшейся башни Толстая Маргарита стоит пара одноэтажных домов под общим номером 35. Принадлежат они с 2009 года известному архитектору Меэлису Прессу через его бюро M.Pressi Arhitektuuribüroo AS. Несколько лет назад на адресе начались строительные работы, но закончены они так и не были. Сейчас в пустых помещениях за разбитыми стеклами гуляет ветер.

Город спит на горе

Тысячи туристов ежедневно любуются Нижним городом и огнями таллиннских небоскребов со смотровой площадки Кохтуотса. Тут же, в одной из самых живописных обзорных точек холма Тоомпеа они могут полюбоваться и очередным заброшенным зданием – его адрес Тоом-Рюйтли, 8. Комплекс из нескольких строений с общей площадью застройки в 1771 квадратный метр фигурирует в том числе в официальном списке заброшенных строений , хозяевам которых муниципалитет Кесклинна направил предупредительные предписания. Собственник у зданий весьма именитый. Через компанию ALVEKOR OÜ ими владеет один из хозяев сланцевого гиганта Viru Keemia Grupp Маргус Кангро (15 место в ТОПе богачей Äripäev).

Таллинн ждет, когда магнат Маргус Кангро приведет в порядок комплекс зданий на улице Тоом-Рюйтли, 8. Foto: Liis Treimann

Второе заброшенное здание на Тоомпеа можно обнаружить рядом с кафедральным собором, на улице Кирику, 8. С храмом это домовладение связано непосредственным образом – прежде оно служило соборным пасторатом и сегодня принадлежит приходу кафедрального собора Святой Марии EELK. Уже много лет назад религиозная община обсуждала перспективу преобразования здания в культурный центр или помещение для приходской школы Toomkool. Однако в результате учебное заведение открылось по другому адресу.

4 fotot : Räämas majad vanalinnas, mahajäetud majad, vanalinn, Kiriku 8/1 : EESTI: 13DEC24Räämas majad vanalinnas, mahajäetud majad, vanalinn. lt Foto: Liis Treimann Foto: Liis Treimann

В 2016 году приходская газета писала , что благотворительный фонд под руководством Юри Крафта провел на Кирику, 8 работы, необходимые, чтобы устранить угрозу обрушения дома. Однако план реставрации оставался для лютеран слишком дорогим, несмотря на наличие проекта. Пасторат продолжает пустовать и по сей день.

«Деловые ведомости» направят владельцам заброшенных домов в Старом городе запрос об их будущем. Если вы знаете другие заброшенные здания в районе Ваналинн, вы можете сообщить о них по адресу [email protected]

Позиция городского архитектора

Выступая на конференции ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) по сохранению культурного наследия в условиях зеленого перехода, городской архитектор Таллинна Андро Мянд назвал в том числе отток населения из Старого города и деградацию инфраструктуры в нем. При этом проблема заброшенных зданий в центре не стоит так остро как, например, в Риге.

Тезис о неплохом состоянии Старого города городской архитектор проиллюстрировал снимком из материала ДВ и Äripäev. Foto: Youtube Air, Алексей Шишкин Foto: Алексей Шишкин

По данным Мянда, реальное население Ваналинна даже меньше официальных цифр – в нем осталось около 3000 жителей, ровно столько же, сколько оставалось после разрушительной Северной войны триста лет назад. При этом число туристов в пересчете на душу населения в Старом Таллинне больше, чем в Венеции.

Эстонское государство стремится извлечь максимальную выгоду из освобождающихся зданий министерств и ведомств, что не соответствует интересам Таллинна, сказал он. По его словам, это мешает найти место в том числе для школ и детских садов.

Городской архитектор отметил, что мэрия предлагала правительству передать под детсад здание Музея природы, который в обозримом будущем должен переехать в новые корпуса в районе Каларанна, но не нашла понимания.

Также государство не утвердило идею передачи нынешнего здания Министерства по делам регионов под школу на 1200 человек после того, как ведомство его освободит. Мянд отметил, что сам факт, что министерства уезжают из Старого города, позитивен, исходя из принципа «чиновники уезжают, жители приезжают». Уже покинуло здание на улице Харью Министерство экономики, на очереди кроме сельских дел – МВД. При этом архитектор отметил, что государство стремится извлечь максимальную выгоду из освобождающихся зданий, что не соответствует интересам Таллинна.

«Мы должны получить больше публичных функций в Старом городе, а не просто продавать здания», – заявил Мянд. Еще одной проблемой района он назвал количество апартаментов, сдаваемых через платформу Airbnb: «Это чистый кошмар». Он выразил надежду, что вскоре изменение законодательства на государственном уровне позволит городу ограничивать число квартир для краткосрочной аренды.