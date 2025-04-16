«Подвалы затапливались, инфраструктуры не было». Предприниматели назвали причину дешевой аренды в Старом городе

Здание по адресу Раэкоя платс, 5 у города Таллинна арендует компания Creo Kinnisvara, которая до 2022 года, в числе прочих, принадлежала Яанусу Отсу. Нынешний владелец фирмы — итальянец Альберто Ловати, которому принадлежат несколько ресторанов в Старом городе.
Foto: Андрас Кралла
Город Таллинн намерен расторгнуть четыре долгосрочных договора аренды в Старом городе: заключенный на 99 лет договор с Арво Хаугом, 60-летний договор с компанией Taakes, такой же по сроку договор с предприятием Creo Kinnisvara, которое ранее принадлежало Яанусу Отсу, а теперь — итальянцам, а также 25-летний договор с фирмой Parklinn Grupp, ранее принадлежавшей Юрию Сахарову. По мнению нынешней городской власти, разумный срок аренды должен составлять пять–десять лет.
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