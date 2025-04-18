Назад 18.04.25, 11:12 США и Украина подписали меморандум о соглашении по полезным ископаемым Украина и США подписали меморандум, закрепляющий намерение заключить соглашение о совместной добыче украинских полезных ископаемых, пишет rus.err.ee

Президент США Дональд Трамп заявил, сделка может быть заключена уже 24 апреля .

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко написала в фейсбуке, что документ «закрепляет конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам».

По словам украинского министра экономики, «впереди – финализация текста соглашения и его подписание». «А далее – ратификация парламентами», – отметила Свириденко.

Она рассказала, что в рамках соглашения Киев и Вашингтон создадут Фонд инвестиций в восстановление Украины. «Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов – именно с такой целью команды работают над документом», – отметила министр.