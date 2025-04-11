Назад 14.04.25, 07:00 Трамп доказывает, что бизнесмен редко хорош в политике В народе широко распространена идея о том, что предприниматели – лучшие кандидаты в руководители государством. Мол, человек, который сумел разбогатеть, сделает богатой и страну. Но практика показывает, что бизнесмены редко бывают хорошими политиками и правителями. Самый наглядный пример – нынешний президент США Дональд Трамп, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

Дональд Трамп всегда единолично управлял своими компаниями, редко прислушиваясь к чужим советам.

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Предприниматели и в США, и в Европе много раз проваливались на политическом поприще, порой им не удается даже пройти испытание выборами. Взять хотя бы бывшего гендиректора eBay, миллиардершу Мег Уитмен. В 2010-м на выборах губернатора Калифорнии она потратила больше собственных денег на одну кампанию, чем любой другой политический кандидат в истории Америки на тот момент – 144 млн кровных долларов. И все же проиграла опытному политику Джерри Брауну, который обошел ее на разгромные 13%. Деньги не решают всего.

Но даже те, кто сумел попасть во власть, далеко не всегда успешны на новом для них поприще.

Эстонский опыт

В современной Эстонии из бизнеса тоже приходят в политику, но мне не припоминается в таких переходах ни одного примера успешной карьеры. Скорее наоборот, сильные предприниматели, сумев создать мощный бизнес и сколотить приличное состояние, совершенно терялись в политических дебрях. Что Роберт Лепиксон, что Юри Мыйз или Тынис Пальтс – все они показали себя неудачниками.

Деньги и полученные через бизнес-связи помогли им на какое-то время занять видные места в ведущих партиях Эстонии и заполучить высокие посты в управлении государством. Все они побывали министрами и мэрами Таллина, но запомнились не какими-то достижениями, а различными скандальными заявлениями, судебными разбирательствами и неуклюжими попытками реформировать общественный транспорт столицы, предполагая избавиться от трамвая и троллейбуса. Страна существует не для извлечения прибыли, у нее немало задач, непонятных бизнесу. Почему же у несомненно сильных руководителей, которые прекрасно ведут свой бизнес, не задались государственные дела? И Лепиксон, и Мыйз, и Пальтс пытались управлять не городом или страной, а фирмами Tallinn и Estonia. Непонимание того, что бизнес и государственное управление сильно отличаются, и стало их главной ошибкой. Страна существует не для извлечения прибыли, у нее немало задач, непонятных бизнесу. Предпринимателям обычно сложно с политиками, между ними частенько нет взаимопонимания. Бизнесмен на переговорах видит перед собой человека, который, как и он, ищет осязаемую выгоду. Он пытается провести сделку и не понимает, почему частенько у него это не выходит: отличное же было предложение. Проблема в том, что политик мыслит иначе, для него материальное не всегда главное. Специфика политической жизни такова, что у многих действий бывают отдаленные, совсем не очевидные для непосвященных последствия. Политик готов пожертвовать своей выгодой сегодня, чтобы получить гораздо больше завтра. Ведь он не ведет бизнес, который должен ежедневно оправдывать свое существование. Наконец, зачастую политик – идейный человек, как бы кому-то ни казалось это надуманным. Торговаться с идеалистами очень сложно. Игрок в пошлины Наши неудачливые политики от бизнеса не одиноки. Нынешний президент США, хоть и сумел во второй раз победить на выборах (на первых, кстати, он получил голосов намного меньше Хиллари Клинтон, но особенности американской избирательной системы подарили ему место в Белом доме), однако политиком он по сути так и не стал. Уже в первый свой президентский срок Дональд Трамп показал себя не самым образцовым американским лидером. Если отвлечься от его феноменального нарциссизма и, мягко говоря, непоследовательности и легкого обращения с фактами и сосредоточиться на том поведении, которое определяется профессиональными навыками, то становится очевидно: его взгляд на мир через призму бизнеса - скорее минус, нежели плюс. Трамп воспринимает США как корпорацию, поэтому действует со страной соответствующим образом. Нужно сократить чрезмерные госрасходы? Давайте ликвидируем все то, в чем я не смыслю и, соответственно, не вижу пользы. За такой подход американцы расплатились во время ковидной пандемии избыточной смертностью, одной из самых высоких в развитом мире. Потому что администрация Трампа в 2018 году ликвидировала специальную эпидемиологическую службу, созданную при предшественнике Бараке Обаме как раз для таких случаев. В наши дни Трамп «спасает» экономику США, обложив импорт огромными пошлинами. Он давно носился с этой идеей, в первый президентский срок только попробовал ее на вкус, а сейчас прямо смакует. С точки зрения компании, если ее защитить от конкуренции с более дешевыми импортными товарами, это благо. Но государственный деятель должен мыслить шире, масштабами всей экономики страны и ее потребителей. Горячие новости Бизнес свернут, завод продается: на полках магазинов не нашлось места для малого производителя Обеспокоены и другие фирмы Тийт Вяхи выкупил у российских партнеров порт Силламяэ. «Порты не покупаются очень дешево» Супружеская пара из Украины открывает ресторан в Раквере KM В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой

Даже такая могучая держава, как США, не может выиграть, плывя против течения.

Для этого требуется сохранять устойчивый баланс множества различных интересов, который можно осторожно, постепенно корректировать в ту или иную сторону, но не бить наотмашь. Не говоря уже о том, что большинство экономистов в связи с таможенными инициативами Трампа предрекают больше проблем для американской экономики, чем благ. Мир давно и прочно встал на путь глобализации – и даже такая могучая держава, как США, не может выиграть, плывя против течения.

И в любом случае, если уж выдвигать какие-то требования торговым партнерам, даже обоснованные, нужно для начала объясниться и дать адекватное время на их выполнение.

Огорошив мир огромными пошлинами на импорт вплоть до стопроцентных и вызвав ряд встречных мер, несколько дней спустя Трамп заявил, что большинство государств пошли на переговоры, для них он ввел трехмесячный мораторий с понижением ставки до 10%. А несговорчивому Китаю объявил тарифную войну и поднял пошлину со 104 до 125%.

«Король наскока»

Трамп постоянно вгоняет в ступор совершенно непредсказуемыми действиями, потому что в его окружении нет людей, которые посмели бы перечить и объяснить, что лидер государства не имеет права на подобные выходки. В его первый срок в Белом доме такие еще имелись – и поведение президента было относительно уравновешенным, хоть и не без сюрпризов. Но он «усвоил урок» и во второй срок сколотил команду из абсолютно послушных, преданных боссу исполнителей любой его прихоти.

Судя по всему, это тоже из бизнеса: Трамп всегда единолично управлял своими компаниями, редко прислушиваясь к чужим советам. В этом кроется одна из причин, почему его предприятие частенько лихорадило, он оказывался даже на грани банкротства. Трамп-бизнесмен нередко рисковал и порой с треском проигрывал. Для предпринимателя это вполне допустимая стратегия. Особенно если его бизнес, как у Трампа, в основном построен на развитии недвижимости, гостиницах и казино. Но государству необходимы стабильность и предсказуемость.

Трамп не проходил политическую школу в партии, став кандидатом в президенты благодаря своему огромному состоянию. У него нет опыта повседневной политической работы, с постоянным поиском компромиссов и точек соприкосновения. Он убежден, что любую проблему можно решить наскоком.

Помните, его обещание закончить войну в Украине одним звонком? Пожалуй, это самый долгий в мировой истории звонок. Американскому президенту предстоит в очередной раз столкнуться с тем, что не все выгодные, на первый взгляд, сделки можно провернуть со стороной, которая мыслит совершенно иными категориями.

Крайне сложно предсказать, к чему придут США к концу президентского срока Дональда Трампа. Но одно можно утверждать уже точно: вместо обещанного нынешним обитателем Белого дома «небывалого процветания» американцев ждет довольно непростое время с массой сюрпризов, в основном неприятных.

Все изложенное вовсе не означает, что бизнесмены не могут быть хорошими политиками. Достаточно вспомнить историю одного из лучших мэров Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга, который руководил городом рекордные 12 лет. За это время ему удалось привлечь в Нью-Йорк многомиллиардные инвестиции, добиться приличного экономического роста и снизить уровень безработицы и преступности. Количество убийств в городе упало на 40%, хотя методы, которыми это было достигнуто, вызывают споры.

Главная причина успеха Блумберга заключается в том, что он понимал: предпринимательство и политика – разные профессии, которые требуют разных навыков и подходов. И сумел стать настоящим политиком.