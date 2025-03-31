Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,62%304,6
  • OMX Riga−0,45%874,44
  • OMX Tallinn0,23%1 958,98
  • OMX Vilnius0,39%1 159,91
  • S&P 500−1,97%5 580,94
  • DOW 30−1,69%41 583,9
  • Nasdaq −2,7%17 322,99
  • FTSE 100−1,4%8 537,87
  • Nikkei 225−4,05%35 617,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,93
  • OMX Baltic0,62%304,6
  • OMX Riga−0,45%874,44
  • OMX Tallinn0,23%1 958,98
  • OMX Vilnius0,39%1 159,91
  • S&P 500−1,97%5 580,94
  • DOW 30−1,69%41 583,9
  • Nasdaq −2,7%17 322,99
  • FTSE 100−1,4%8 537,87
  • Nikkei 225−4,05%35 617,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,93
  • 31.03.25, 09:57

Трамп: Зеленский хочет выйти из сделки по ископаемым

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в намерении выйти из сделки по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом, передает DW.
Трамп: Зеленский хочет выйти из сделки по ископаемым
  • Foto: Scanpix
«Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», – сказал Трамп журналистам в воскресенье, 30 марта, по местному времени.
Трамп также добавил, что Зеленский «хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает».
Bloomberg: Киев хочет получить больше инвестиций от США в рамках сделки
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Украина попросит внести изменения в экономическую сделку, предложенную Дональдом Трампом, и включить в нее обязательство об увеличении американских инвестиций.
В материале Bloomberg говорится, что проект предложения предусматривает предоставление Вашингтону контроля над всеми крупными инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые в Украине без ограничений по срокам. Из-за этого в Киеве обеспокоены, что условия сделки могут подорвать процесс вступления страны в ЕС и потребовать от него возмещения всей военной и экономической помощи, оказанной Соединенными Штатами с начала войны.
«Если соглашение о партнерстве будет принято, США получат эффективный контроль над инвестиционными решениями, касающимися значительной части экономики Украины, включая горнодобывающую промышленность, нефть и газ, добычу важнейших полезных ископаемых, а также порты, автомобильные и железные дороги», – пишет агентство.
При этом отмечается, что украинские чиновники во время разговора с американскими коллегами высказали свои опасения насчет предложенного документа. Представители Соединенных Штатов же не стали возражать против них, особенно в части потенциального вступления Украины в Евросоюз. «Это говорит о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений», – передает Bloomberg позицию неназванного собеседника.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 01.03.25, 00:12
Как Трамп ответил на вопрос о странах Балтии?
На пресс-конференции Дональда Трампа и Владимира Зеленского прозвучал вопрос о странах Балтии. Тема Эстонии, Латвии и Литвы поднималась неоднократно, что в какой-то момент усилило напряженность между двумя президентами.
Новости
  • 28.02.25, 22:52
Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после того, как вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей ди Вэнсом.
Новости
  • 01.03.25, 11:00
Ссора Зеленского и Трампа: ЕС поддержал Украину, США могут приостановить военную помощь
Переговоры Украины и США в Белом доме закончились скандалом. Европейские политики встали на сторону Украины, в то время как в США мнения разделились. Сам Зеленский утверждает, что хочет мира, и что Украина намерена оставаться партнером США. В Америке ждут извинения от президента Украины, а СМИ пишут, что Вашингтон рассматривает возможность остановки военной помощи.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.

Самые читаемые

1
Новости
  • 29.03.25, 14:13
На строительных площадках в Финляндии обманывают иностранцев, в том числе эстонцев
2
Новости
  • 28.03.25, 12:03
Взрывной рост: производитель взрывчатки переносит производство в Эстонию
3
Новости
  • 28.03.25, 11:46
Тыну Пекк: продажа пенсионных продуктов в торговых центрах убыточна для вкладчиков
«В один прекрасный день Luminor тоже решит больше не нанимать этих продавцов»
4
Новости
  • 30.03.25, 10:15
Предприниматели опасаются продолжения экономического спада
5
Новости
  • 30.03.25, 12:46
Режиссер постановки об отмывании денег в банке Danske: «Мы пошли на очень большой риск»
6
Интервью
  • 24.03.25, 13:20
Олег Гросс о проблемах со здоровьем: это случилось внезапно, и я понял, что время ограничено

Последние новости

Новости
  • 31.03.25, 15:35
Депутат от EKRE задолжал государству налоги в размере почти полумиллиона евро
Новости
  • 31.03.25, 15:00
Билеты на спектакль «Rahamaa» распроданы за минуты. Интерес был настолько велик, что возникло подозрение в кибератаке
Новости
  • 31.03.25, 14:17
Керсти Крахт приговорили к условному наказанию
Новости
  • 31.03.25, 13:07
Суд оправдал бывших руководителей полиции
Новости
  • 31.03.25, 11:53
«Немного сомнительная история». Студенты критикуют новое правительство
Mнения
  • 31.03.25, 11:21
Ученый: геополитика требует нового подхода к экономике замкнутого цикла
Новости
  • 31.03.25, 11:19
Финские заводы фанеры UPM бастуют, в Эстонии работа продолжается
Новости
  • 31.03.25, 09:57
Трамп: Зеленский хочет выйти из сделки по ископаемым

Сейчас в фокусе

По словам руководителя Rahva Raamat Райна Сиемера, чувство неуверенности сейчас руководит всеми решениями.
Новости
  • 30.03.25, 10:15
Предприниматели опасаются продолжения экономического спада
В настоящее время на театральной сцене идет постановка Мехиса Пихла «Ükskord Liibanonis», которая рассказывает историю эстонских велосипедистов, взятых в заложники в Ливане.
Новости
  • 30.03.25, 12:46
Режиссер постановки об отмывании денег в банке Danske: «Мы пошли на очень большой риск»
Расходы на оборону могут стимулировать европейскую экономику, но вместе с ними и инфляцию.
Биржа
  • 30.03.25, 13:58
Главный аналитик Nordea: процентные ставки вновь начнут расти
Из-за плохой ситуации в строительном секторе рабочие все чаще подвергаются эксплуатации.
Новости
  • 29.03.25, 14:13
На строительных площадках в Финляндии обманывают иностранцев, в том числе эстонцев
Олег Гросс говорит, что инсульт настиг его неожиданно, и он понял, что жизнь конечна.
Интервью
  • 24.03.25, 13:20
Олег Гросс о проблемах со здоровьем: это случилось внезапно, и я понял, что время ограничено
Завод по производству пеллет Graanul Invest в Осула.
Новости
  • 30.03.25, 11:33
Эстония стала крупнейшим поставщиком пеллет в Финляндию
Глава Elektrilevi Михкель Хярм.
Новости
  • 30.03.25, 10:31
Elektrilevi: срок службы подземных кабелей во многих городах истек
В секторе здравоохранения работа, как известно, никогда не заканчивается — и, как и следовало ожидать, рабочая одежда Lindström соответствует высоким стандартам гигиены и качества.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025