Трамп: Зеленский хочет выйти из сделки по ископаемым

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в намерении выйти из сделки по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом, передает DW.
«Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», – сказал Трамп журналистам в воскресенье, 30 марта, по местному времени.
Трамп также добавил, что Зеленский «хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает».
Bloomberg: Киев хочет получить больше инвестиций от США в рамках сделки
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Украина попросит внести изменения в экономическую сделку, предложенную Дональдом Трампом, и включить в нее обязательство об увеличении американских инвестиций.
В материале Bloomberg говорится, что проект предложения предусматривает предоставление Вашингтону контроля над всеми крупными инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые в Украине без ограничений по срокам. Из-за этого в Киеве обеспокоены, что условия сделки могут подорвать процесс вступления страны в ЕС и потребовать от него возмещения всей военной и экономической помощи, оказанной Соединенными Штатами с начала войны.
«Если соглашение о партнерстве будет принято, США получат эффективный контроль над инвестиционными решениями, касающимися значительной части экономики Украины, включая горнодобывающую промышленность, нефть и газ, добычу важнейших полезных ископаемых, а также порты, автомобильные и железные дороги», – пишет агентство.
При этом отмечается, что украинские чиновники во время разговора с американскими коллегами высказали свои опасения насчет предложенного документа. Представители Соединенных Штатов же не стали возражать против них, особенно в части потенциального вступления Украины в Евросоюз. «Это говорит о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений», – передает Bloomberg позицию неназванного собеседника.
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