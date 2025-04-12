СМИ: США требуют от Украины контроль над газопроводом «Газпрома», который связывал Россию с Европой

Власти США в новом соглашении о полезных ископаемых потребовали от Украины передать Корпорации международного финансирования США (DFC) контроль над газопроводом российской компании «Газпром», по которому ранее осуществлялся транзит газа в Европу, сообщило 12 апреля агентство Reuters, ссылаясь на источник.
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Собеседник агентства назвал это положение одной из «пасхалок», обнаруженных в проекте соглашения, подготовленном США, передает «Медуза».
Описывая переговоры США и Украины о полезных ископаемых, которые начались 11 апреля в Вашингтоне, источник Reuters сказал, что атмосфера встречи была «очень противоборствующей» («very antagonistic») из-за «максималистских» требований США.
Представитель Минфина США назвал прошедшие переговоры «техническими по своей сути». Такую же характеристику дал источник «Интерфакс-Украина» в украинском правительстве.
Газета The New York Times ранее сообщила, что переговоры США и Украины продлятся два дня, 11 и 12 апреля.
Проект соглашения о полезных ископаемых, который США передали Украине в марте, предусматривает, что Соединенные Штаты получат привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых. Также Вашингтон требует, чтобы Киев размещал в совместном фонде все доходы от эксплуатации природных ресурсов, которые получают украинские государственные и частные компании, пишет Reuters.
Власти Украины прекратили транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этот день истек срок соглашения России и Украины о транзите. Киев отказался вести переговоры о новом соглашении.
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