Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,98%296,93
  • OMX Riga−0,78%855,15
  • OMX Tallinn0,00%1 943,07
  • OMX Vilnius−0,17%1 147,28
  • S&P 5001,81%5 363,36
  • DOW 301,56%40 212,71
  • Nasdaq 2,06%16 724,46
  • FTSE 1000,64%7 964,18
  • Nikkei 225−2,96%33 585,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,25
  • OMX Baltic−0,98%296,93
  • OMX Riga−0,78%855,15
  • OMX Tallinn0,00%1 943,07
  • OMX Vilnius−0,17%1 147,28
  • S&P 5001,81%5 363,36
  • DOW 301,56%40 212,71
  • Nasdaq 2,06%16 724,46
  • FTSE 1000,64%7 964,18
  • Nikkei 225−2,96%33 585,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,25
  • 12.04.25, 11:13

СМИ: США требуют от Украины контроль над газопроводом «Газпрома», который связывал Россию с Европой

Власти США в новом соглашении о полезных ископаемых потребовали от Украины передать Корпорации международного финансирования США (DFC) контроль над газопроводом российской компании «Газпром», по которому ранее осуществлялся транзит газа в Европу, сообщило 12 апреля агентство Reuters, ссылаясь на источник.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Собеседник агентства назвал это положение одной из «пасхалок», обнаруженных в проекте соглашения, подготовленном США, передает «Медуза».
Описывая переговоры США и Украины о полезных ископаемых, которые начались 11 апреля в Вашингтоне, источник Reuters сказал, что атмосфера встречи была «очень противоборствующей» («very antagonistic») из-за «максималистских» требований США.
Представитель Минфина США назвал прошедшие переговоры «техническими по своей сути». Такую же характеристику дал источник «Интерфакс-Украина» в украинском правительстве.
Газета The New York Times ранее сообщила, что переговоры США и Украины продлятся два дня, 11 и 12 апреля.
Проект соглашения о полезных ископаемых, который США передали Украине в марте, предусматривает, что Соединенные Штаты получат привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых. Также Вашингтон требует, чтобы Киев размещал в совместном фонде все доходы от эксплуатации природных ресурсов, которые получают украинские государственные и частные компании, пишет Reuters.
Власти Украины прекратили транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этот день истек срок соглашения России и Украины о транзите. Киев отказался вести переговоры о новом соглашении.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 08.04.25, 15:59
Певкур в Украине: в сотрудничестве с Украиной оборонная промышленность Эстонии может добиться многого
Министр обороны Ханно Певкур совершил двухдневный визит в Украину для обсуждения возможностей развития оборонного сотрудничества и военной помощи Эстонии Украине. Министра обороны в поездке в Киев сопровождали более 30 представителей эстонских оборонных предприятий, сообщается в пресс-релизе.
Новости
  • 31.03.25, 09:57
Трамп: Зеленский хочет выйти из сделки по ископаемым
Президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в намерении выйти из сделки по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом, передает DW.
Новости
  • 28.03.25, 17:13
ÄP В КИЕВЕ | Украинцы критикуют Трампа: самый непрофессиональный президент
Если своего главу государства часть украинцев хвалит, а часть критикует, то в адрес президента США Дональда Трампа во время уличного опроса в Киеве звучит лишь критика.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.04.25, 08:41
Бизнес свернут, завод продается: на полках магазинов не нашлось места для малого производителя
Обеспокоены и другие фирмы
2
Новости
  • 09.04.25, 16:37
Тийт Вяхи выкупил у российских партнеров порт Силламяэ. «Порты не покупаются очень дешево»
3
Новости
  • 09.04.25, 11:24
Супружеская пара из Украины открывает ресторан в Раквере
4
Новости
  • 11.04.25, 12:05
Андрей Вестеринен и его компания, предлагавшая освобождение от армии, предстанут перед судом
5
Новости
  • 10.04.25, 11:10
Перенос бизнеса не помог: продавец стройматериалов погряз в долгах
«Сейчас не лучшие времена. Такова жизнь».
6
Эпицентр
  • 11.04.25, 06:00
Гонка небоскребов в центре Таллинна: куда из здания мэрии ведет немецкий след?

Последние новости

Новости
  • 12.04.25, 14:34
Расширение эстонского экспортера в США застопорилось из-за неопределенности
Новости
  • 12.04.25, 14:18
На задержанном в Эстонии танкере выявлено 40 нарушений
Новости
  • 12.04.25, 13:32
Промышленник: мы больше не можем быть дешевле остальных
Новости
  • 12.04.25, 11:13
СМИ: США требуют от Украины контроль над газопроводом «Газпрома», который связывал Россию с Европой
Новости
  • 12.04.25, 07:00
Задержанное теневое судно могло подделать свой флаг. «Такие суда мы берем под пристальное внимание»
Новости
  • 11.04.25, 17:41
Производитель электроники закончил год с большим убытком
Новости
  • 11.04.25, 16:45
Китай повысил пошлины на импорт из США до 125 процентов
Mнения
  • 11.04.25, 16:22
Делов-то: Непотопляемые центристы, тарифы Трампа туда и обратно, гуглим слово «омофор»

Сейчас в фокусе

На мясном рынке царит жёсткая конкуренция и идёт серьёзная ценовая война.
Новости
  • 11.04.25, 08:41
Бизнес свернут, завод продается: на полках магазинов не нашлось места для малого производителя
Обеспокоены и другие фирмы
Иллюстративное фото.
Новости
  • 11.04.25, 12:05
Андрей Вестеринен и его компания, предлагавшая освобождение от армии, предстанут перед судом
Гонка небоскребов в центре Таллинна: куда из здания мэрии ведет немецкий след?
Эпицентр
  • 11.04.25, 06:00
Гонка небоскребов в центре Таллинна: куда из здания мэрии ведет немецкий след?
Иллюстративное фото.
Новости
  • 11.04.25, 12:47
Эстония задержала нефтяной танкер из теневого флота России
Руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи.
Новости
  • 10.04.25, 15:54
Застройщик: геополитическая ситуация влияет на покупателей – некоторые уезжают из Эстонии
Вадим Штепа.
Mнения
  • 11.04.25, 09:03
Российское гражданство похоже на мышеловку
Основатель Crowdestate Лойт Линнупыльд пояснил, что было решено прекратить деятельность, прежде чем финансовая ситуация станет необратимо плохой.
Биржа
  • 11.04.25, 13:47
Краудфандинговая платформа Crowdestate закрывается. «Умнее — закончить вовремя»
Ливия Лаас и Ааро Лоде .
  • KM
Content Marketing
  • 03.04.25, 15:50
Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025