Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,65%296,43
  • OMX Riga−0,15%862,55
  • OMX Tallinn−0,3%1 947,88
  • OMX Vilnius−0,38%1 143,34
  • S&P 500−2,36%5 158,2
  • DOW 30−2,48%38 170,41
  • Nasdaq −2,55%15 870,9
  • FTSE 1000,38%8 307,24
  • Nikkei 225−0,17%34 220,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,5
  • OMX Baltic−0,65%296,43
  • OMX Riga−0,15%862,55
  • OMX Tallinn−0,3%1 947,88
  • OMX Vilnius−0,38%1 143,34
  • S&P 500−2,36%5 158,2
  • DOW 30−2,48%38 170,41
  • Nasdaq −2,55%15 870,9
  • FTSE 1000,38%8 307,24
  • Nikkei 225−0,17%34 220,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,5
  • 22.04.25, 12:21

Производитель напитков: низкая потребительская уверенность влияет даже на покупку лимонада

Потребители стали осторожнее и более чувствительны к ценам, отметил руководитель A. Le Coq Яанус Виханд. По его словам, это напрямую отражается на объемах рынка.
Руководитель A. Le Coq Яанус Виханд.
  • Руководитель A. Le Coq Яанус Виханд.
  • Foto: Raul Mee
Низкая потребительская уверенность сказывается даже на спонтанных покупках, таких как газированные напитки и пиво.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.03.25, 16:09
«В будущем это будет большой проблемой»: рост зарплат давит на предпринимателей
В прошлом году средняя зарплата в Эстонии выросла больше, чем ожидалось, что обусловлено постоянным ростом стоимости жизни, а инфляция и повышение налогов продолжают усиливать этот процесс и в текущем году.
Mнения
  • 31.12.24, 11:27
Глава A. Le Coq: у нас есть учреждения, которые ведут политику с помощью запретов, приказов и лжи
Хотя в целом мы можем встретить Новый год с оптимизмом, после бурь этого года в 2025 году предпринимателей ожидают различные подводные камни, пишет руководитель A. Le Coq Яанус Виханд в ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Новости
  • 08.04.25, 12:09
Топ-менеджеры о тарифной неразберихе: коллапса не будет, нужно сохранять спокойствие
Эстонские топ-менеджеры считают, что в нынешней нестабильной мировой экономической ситуации разумно сохранять спокойствие.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Самые читаемые

1
Новости
  • 21.04.25, 12:59
Договор с главой Coop Pank был расторгнут досрочно. «Я удивлен, но понимаю владельцев»
2
Эпицентр
  • 21.04.25, 06:00
Дочку эстонской компании обвинили в обходе санкций. Совладелец: «Мы к этому отношения не имеем»
3
Новости
  • 19.04.25, 14:01
Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес
4
Новости
  • 20.04.25, 13:31
Предприниматель намерен оспорить расторжение 60-летнего договора аренды в Старом городе
5
Новости
  • 20.04.25, 15:08
Британский эксперт: война между НАТО и Россией начнется уже в 2027 году
6
Эпицентр
  • 21.04.25, 11:01
Бывший канцлер Кусти Сальм пробует границы в регулировании лобби
Неожиданный прощальный визит Кусти Сальма в Украину

Последние новости

Новости
  • 22.04.25, 13:00
Таллинн оштрафует строительную фирму за перекрытую в час пик Пирита теэ
Новости
  • 22.04.25, 12:21
Производитель напитков: низкая потребительская уверенность влияет даже на покупку лимонада
Новости
  • 22.04.25, 12:18
Государство вернет судоходным компаниям часть денег за ремонт, если они закажут работы в Эстонии
Новости
  • 22.04.25, 11:32
Требования кредиторов к Nordica выросли с 34 млн до 85 млн евро
Новости
  • 22.04.25, 10:45
Минюст США требует продажи браузера Chrome
Новости
  • 22.04.25, 09:52
Общий рост цен на строительство замедлился, но зарплаты продолжают расти
Биржа
  • 22.04.25, 09:04
Прибыль под угрозой: местные биржевые компании, выплачивающие дивиденды, потеряют от повышения налога
Mнения
  • 22.04.25, 07:00
Местные инвесторы и пенсионные фонды упускают из-под носа хорошую возможность
Сравнение S&P 500, Stoxx 600 и OMX Tallinn за 25 лет

Сейчас в фокусе

«Сейчас бизнес минимальный. То ковид был, то санкции, то еще что-то, то приехать в Эстонию нельзя», – говорит совладелец эстонской компании.
Эпицентр
  • 21.04.25, 06:00
Дочку эстонской компании обвинили в обходе санкций. Совладелец: «Мы к этому отношения не имеем»
Глава Coop Pank Маргус Ринк полагал, что покинет должность еще через год.
Новости
  • 21.04.25, 12:59
Договор с главой Coop Pank был расторгнут досрочно. «Я удивлен, но понимаю владельцев»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 20.04.25, 15:08
Британский эксперт: война между НАТО и Россией начнется уже в 2027 году
Бывшего канцлера Министерства обороны Кусти Сальма (слева, в фокусе) и бывшего руководителя Сил обороны Мартина Херема связывают оборонные компании Frankenburg Technologies и Milrem.
Эпицентр
  • 21.04.25, 11:01
Бывший канцлер Кусти Сальм пробует границы в регулировании лобби
Неожиданный прощальный визит Кусти Сальма в Украину
Иллюстративное фото.
Биржа
  • 20.04.25, 14:41
Акции взлетели: новые таблетки для похудения могут превзойти Ozempic
Европа задается вопросом: где взять дешевый газ, и некоторые по-прежнему смотрят на восток.
Mнения
  • 21.04.25, 06:00
Вадим Штепа: российский газ как стеклянные бусы
«Мы понимаем, что возникла путаница и неопределённость, и в результате некоторые вещи могут работать не так, как ожидалось». Такой автоответ получают клиенты Äike Mobility, обращающиеся в службу поддержку компании. На фото – автор письма и бывший владелец компании Кристьян Марусте.
Новости
  • 19.04.25, 14:01
Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес
директор компании Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025