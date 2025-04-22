Производитель напитков: низкая потребительская уверенность влияет даже на покупку лимонада

Хотя в целом мы можем встретить Новый год с оптимизмом, после бурь этого года в 2025 году предпринимателей ожидают различные подводные камни, пишет руководитель A. Le Coq Яанус Виханд в ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.