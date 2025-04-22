Производитель напитков: низкая потребительская уверенность влияет даже на покупку лимонада

В прошлом году средняя зарплата в Эстонии выросла больше, чем ожидалось, что обусловлено постоянным ростом стоимости жизни, а инфляция и повышение налогов продолжают усиливать этот процесс и в текущем году.
Хотя в целом мы можем встретить Новый год с оптимизмом, после бурь этого года в 2025 году предпринимателей ожидают различные подводные камни, пишет руководитель A. Le Coq Яанус Виханд в ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.