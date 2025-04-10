Назад 10.04.25, 15:57 С мебельного комбината до магазина дорогой одежды: старожил нарвского рынка задумывается о будущем В марте магазину женской одежды Leedi в Старой Нарве исполнилась четверть века. Хотя с первых лет работы среди его клиентов были не только богатые горожане, магазин сразу прослыл элитным - здесь одевались известные в Нарве женщины, жены руководителей крупных предприятий, политиков и бизнесменов.

Когда-то здесь продавалась местная продукция, теперь можно встретить только иностранные бренды. Так выглядит нарвская роскошь.

Foto: Николай Андреев

Например, с самого начала среди его постоянных клиентов был Владимир Мижуй, бывший в 90-х мэром Нарвы, а затем ставший влиятельным депутатом горсобрания, вспоминает хозяйка магазина Светлана Михайлова, по словам которой, тот покупал жене “очень дорогие платья на Русский бал в Тарту”.

Хозяйка магазина рассказывает, что сейчас покупательницам уже редко бывают нужны платья для выхода в свет, но если вдруг постоянную клиентку пригласили в ресторан или на светский прием, то сначала они отправляются к ней.

Недавно Светлана Михайлова неожиданно продала платье для президентского приема: во вторник директор Нарвской музыкальной школы Татьяна Гончарова как организатор Шопеновского конкурса была приглашена к президенту Алару Карису по случаю государственного визита президента Польши Анджея Дуды.

Директор Нарвской музыкальной школы Татьяна Гончарова выгуливает купленное в Leedi платье на приеме президентов Эстонии и Польши.

Foto: Raigo Pajula, Presidendi kantselei

На трех должностях в одном доме

Четверть века торгующая одеждой Светлана Михайлова вообще не планировала этим заниматься.

Она с супругом работала на большом мебельном комбинате Narova, но в конце 90-х, как и многие другие, попала под сокращение. Комбинат лихорадило, акционеры конфликтовали. На этом фоне ушел с работы и супруг Александр Михайлов - на Кренгольм, как оказалось, на 15 лет.

Но для Светланы стабильное время кончилось. Несколько месяцев она была безработной, пока ей не предложили возглавить мебельный магазин в Старом городе, который открывала та же фирма Narova.

По словам Светланы, интересное предложение ей сделала Эльза Суйканен, входившая тогда в руководство комбината, а после его упадка ушедшая в политику и возглавившая городское собрание.

Одновременно Светлана некоторое время управляла швейным ателье, которое располагалось в том же здании, что и мебельный магазин. Там же работал магазин одежды, который закрылся - его помещение освободилось.

Светлана задумала уволиться из мебельного магазина и в соседнем, освободившемся помещении открыть свой собственный. Уже был партнер, готовый вложиться в дело и поставлять мебель, но сама она сомневалась. Решиться на открытие фирмы, причем только с мужем, без сторонних партнеров, ее убедила Эльза Суйканен: буквально посадила в машину и отправила договариваться об аренде помещения.

Но получив помещение, Светлана вдруг осознала, что теперь у нее есть опустевший магазин одежды, куда продолжают заходить старые клиенты. Она резко поменяла свои планы и, как оказалось, определила свое будущее как минимум на следующие 25 лет.

Учителя хотели выглядеть солидно

Магазин начинал с эстонского бренда Virulane, давно канувшего в небытие. Теперь на вешалках, в основном, повседневная одежда датских, французских, итальянских брендов - прежде всего, для женщин среднего и старшего возраста. Женские брюки за 95-120 евро, весенние хлопковые ветровки за 200, более простые легкие куртки - от 130 до 190: это значительно дороже, чем готова платить за одежду среднестатистическая нарвитянка такого возраста.

По словам хозяйки магазина, платья для выхода в свет сейчас покупают редко, в основном востребована повседневная одежда.

Foto: Николай Андреев

Среди клиенток фирмы с самого начала было много врачей и учителей: хотя их доходы в 2000-е годы были небольшими, они считали важным хорошо выглядеть на работе. Некоторые учителя старой школы одеваются здесь и сейчас, рассказала хозяйка магазина.

Бизнес держится на постоянных клиентках, которые ходят сюда годами. Хотя мода постоянно меняется, покупательницы консервативны и бережливы - на некоторых Светлана Михайлова видит пальто и шубы, которые они покупали здесь лет двадцать назад - благо, качество позволяет. Чек у ее постоянных покупательниц гораздо выше, чем у случайно зашедших в магазин. Бывает - до 600-700 евро.

“Куртку взяла, юбку взяла, брюки взяла, футболки взяла - оделась на лето, - описывает хозяйка магазина. - Теперь придет осенью, когда будет коллекция осень-зима”.

Позади - Нарвский колледж ТУ и Ратушная площадь. Но магазин дорогой одежды можно назвать неприметным, сюда редко заходят случайные прохожие.

Foto: Николай Андреев

Магазин расположен так, что мало кто заходит сюда случайно. Хотя из окна открывается вид на ратушу и нарвский Старый город, это тихий и немноголюдный район. За пару часов, которые корреспондент ДВ провел в магазине, за покупкой зашла только одна дама. С другой стороны, говорит Светлана, это создает в магазине уютную домашнюю атмосферу.

“Для солидного клиента мы единственные в Нарве. Это люди, которые привыкли к хорошей одежде. Они считают, что лучше одну вещь, но хорошую. Обычно носят вещи по три-четыре года, только брюки меняют чаще”, - рассказывает хозяйка магазина.

Работать стало не интересно

Компания Alta&Ko, владеющая магазином, была зарегистрирована в марте 2000 года. Совладельцы - супруги Светлана и Александр Михайловы - оба уже пенсионеры. Однако управляет магазином только Светлана. По ее словам, лучшим временем для Leedi были первые годы. Тяжело сказался кризис 2008 года, после которого надежды на полное восстановление так и не оправдались. Сейчас хозяйка магазина оценивает перспективы довольно скептически - и не только из-за экономической ситуации.

Наш клиент стареет. Молодежь рассуждает так, что лучше купить подешевле, например на Temu - китайское, но на вид, вроде то же самое. Поносил неделю-две - и достаточно. Светлана Михайлова

У европейских производителей ассортимент становится меньше, модели упрощаются, говорит Светлана Михайлова. “Сейчас просто не интересно становится работать, если честно. Всё становится простенькое, - говорит хозяйка магазина и добавляет. - Наш клиент стареет. Молодежь рассуждает так, что лучше купить подешевле, например на Temu - китайское, но на вид, вроде то же самое. Поносил неделю-две - и достаточно”.

Не унаследовали, по ее словам, молодые люди и идею, что нужны разнообразные платья для выхода в свет, перестали здесь покупать даже дорогие платья на школьные выпускные.

Светлана размышляет, как выйти из бизнеса, но это не так просто. В одежду, которая висит в магазине, уже вложены немалые деньги. А постоянные клиенты приходят, прежде всего, за новыми моделями одежды, ждут звонка от продавца, что привезли интересующие их вещи. То есть, старое можно распродать только заодно с новым. Тем временем уже пора заключать договоры о поставках на осенне-зимний сезон…

“Мне очень нравится эта работа. Да и вообще это хорошая работа для женщины. Но я себя уже просто выработала, устала, - рассуждает хозяйка магазина. - А чтобы дальше развиваться, нужно просто быть молодой”.