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  • 09.04.25, 11:24

Супружеская пара из Украины открывает ресторан в Раквере

Украинцы Ирина и Олександр завоевали симпатии жителей Раквере еще до открытия своего ресторана. На самом деле идея открыть заведение возникла во многом по просьбе клиентов.
Олександр и Ирина в мае откроют ресторан Read. До этого момента еду можно забирать самостоятельно или заказывать на дом.
  • Олександр и Ирина в мае откроют ресторан Read. До этого момента еду можно забирать самостоятельно или заказывать на дом. Foto: Рахель Лепп
По адресу Таллиннская улица, 18, где недавно еще висела вывеска ломбарда, идет основательный ремонт, а из кухни исходят аппетитные ароматы. «Мы делаем все сами, поэтому не можем точно сказать, когда все будет готово. По плану, мы откроем двери в мае», – пообещала Ирина Сметанская, или Ира, как ее называют клиенты.
Эти предприимчивые предприниматели – не беженцы, прибывшие из военной зоны. Супруг Иры, Олександр Сметанский, или Алекс, как его называют свои, приехал в Эстонию в 2019 году, где начал работать в ресторане Sarvik, а через полгода за ним последовала Ира. В Украине оба работали в сфере общественного питания: Олександр 15 лет был шеф-поваром в ресторане, а Ира – менеджером ресторана.
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