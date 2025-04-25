Эстонский оборонный стартап привлек 8 млн евро из Греции

Генеральный директор и соучредитель эстонского оборонного стартапа Wayren Хенри Хярм (на фото) и генеральный директор Scytalys Джордж Менексис подписали инвестиционное соглашение на сумму 7,9 млн евро.
Foto: Greete Ratsep
Wayren разрабатывает коммуникационную платформу, предназначенную для передачи непрерывной картины обстановки, например, в боевых условиях. Для доведения пилотного проекта до финальной стадии, а также для масштабного производства и поставок было решено заключить сделку с международным концерном EFA Group, головной офис которого находится в Греции.
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