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  • 25.04.25, 13:24

Эстонский оборонный стартап привлек 8 млн евро из Греции

Основанная бывшими эстонскими кибервоенными компания Wayren заключила стратегическое инвестиционное соглашение на сумму 7,9 млн евро с греческим оборонным концерном EFA Group.
Генеральный директор и соучредитель эстонского оборонного стартапа Wayren Хенри Хярм (на фото) и генеральный директор Scytalys Джордж Менексис подписали инвестиционное соглашение на сумму 7,9 млн евро.
  • Генеральный директор и соучредитель эстонского оборонного стартапа Wayren Хенри Хярм (на фото) и генеральный директор Scytalys Джордж Менексис подписали инвестиционное соглашение на сумму 7,9 млн евро.
  • Foto: Greete Ratsep
Wayren разрабатывает коммуникационную платформу, предназначенную для передачи непрерывной картины обстановки, например, в боевых условиях. Для доведения пилотного проекта до финальной стадии, а также для масштабного производства и поставок было решено заключить сделку с международным концерном EFA Group, головной офис которого находится в Греции.
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