Взрывной рост: производитель взрывчатки переносит производство в Эстонию

Бизнес, который любит тишину: глава Eesti Arsenal Йенс Хауг не хочет раскрывать перспективы и планы компании больше, чем указано в отчете. Foto: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix
Eesti Arsenal предлагает кумулятивные заряды, направленные мины, противотанковые мины, ручные гранаты, минометные снаряды и услуги. Часть производства находится в Польше. В 2022 году выручка компании составляла 187 000 евро, в 2023 году – почти 2 млн, а в прошлом году – чуть более 4 млн евро, говорится в годовом отчете компании.
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