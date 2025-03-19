Назад 19.03.25, 09:40 Пяртель-Пеэтер Пере: будущее Ласнамяэ – в оборонной промышленности Промышленная зона Ласнамяэ может стать центром эстонской оборонной промышленности, где пересекутся высокоточные инженерные технологии, цифровизированное производство и международное сотрудничество, пишет вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).

"Инициирование, рассмотрение и утверждение детальных планировок можно ускорить, а выдача разрешений на строительство может быть в три–пять раз быстрее", – пишет вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере. Foto: Andras Kralla

Горуправа Таллинна может и должна прилагать усилия для создания рабочих мест и оживления экономики. Одним из направлений является развитие новой промышленности, основанной на чистой энергии.

Эстония должна делать ставку на промышленность, особенно на оборонную. Сейчас наступила эпоха вооружения до зубов: Россия уничтожает Украину, США ведут торговую войну, а международная конкуренция ужесточается с каждым годом.

У Таллинна есть возможность сыграть гораздо более значимую роль в развитии промышленности, чем сейчас. Мы не можем оставаться в пассивном ожидании, что столица сама по себе привлечёт предприятия. Этого не произойдет, потому что процессы выдачи разрешений и планирования затягиваются, а предварительное планирование промышленных зон отсутствует. В итоге компании уходят в соседние уезды или, что ещё хуже, в соседние страны.

К счастью, у Таллинна, а точнее, у района между Петербури-теэ и Суур-Сыямяэ, есть потенциал стать центром промышленной инновации Эстонии. Здесь есть аэропорт, железная дорога, автомагистраль, порт и доступ к чистой энергии. Кроме того, в столице имеется рабочая сила. Что может сделать городская власть? Если коротко: выделить простаивающие городские земли, быстро инициировать и завершить процессы детального планирования, обеспечить право застройки, создать инженерные сети, дороги и инфраструктуру, сделать так, чтобы все необходимые разрешения и планирования для промышленных объектов выдавались без промедлений. Это означает снижение бюрократии, усиление безопасности и экономический рост. Помимо того, должны быть референс-проекты, заказанные в рамках городских предпринимательских программ, а также государственные закупки, требующие внедрения местных и новых технологий. Подробнее об этом – ниже. В пять раз быстрее Что конкретно может сделать Таллинн? Процесс инициирования, рассмотрения и утверждения детальных планировок можно существенно ускорить, а выдачу разрешений на строительство сделать в 3–5 раз быстрее. Как это возможно? На 80% это зависит от внутренней реорганизации работы городских структур. Например, в процессе подачи ходатайства о разрешении на строительство можно ограничиться одним этапом замечаний, максимум двумя, вместо того, чтобы проходить 5–6 циклов согласований, содержащих противоречивые замечания. Оставшиеся 20% экономии времени можно достичь за счёт обновления Закона о строительстве и Закона о государственных закупках. Это позволило бы городу не разрабатывать дополнительные проектные требования для собственных проектов и не регулировать работы с внешним финансированием строже, чем предусмотрено директивами ЕС. Но это уже более сложная и отдельная тема. Город нельзя развивать, опираясь лишь на отдельные детальные планы. Думать нужно масштабно. Бизнесу нужна предсказуемость, а экономику государства и развитие города должны направлять долгосрочные видения и планы. Например, между Петербури-теэ и Суур-Сыямяэ в 2015 году был утверждён общий план промышленных зон Ласнамяэ, на основе которого детальные планы обрабатываются очень медленно. Однако именно в этом районе скрывается потенциал, который может позволить Таллинну создать благоприятные условия для привлечения новых промышленных инвестиций. Горячие новости Владелица магазина одежды в Нарве: у покупателей сейчас нет денег Крупный бизнес руководителя биржевой фирмы пошел ко дну. Против партнера возбудили уголовное дело В Тапа выставлен на продажу новый бизнес-центр: интерес проявили несколько инвесторов KM Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Километр пустыря

Как город может поддерживать промышленность и способствовать созданию рабочих мест? Во-первых, Таллинн может заранее планировать развитие принадлежащих ему земель и привлекать новых инвесторов, предлагая право застройки на выгодных условиях.

Приведём пример. Перед городской границей с Петербури-теэ в сторону аэропорта отходит широкая и большая улица Бетоони. Примыкающий к ней почти километровый пустырь, принадлежащий городу, стоит без дела. Эту неиспользуемую территорию можно преобразовать из транспортной зоны в производственную. Для этого горуправа должна принять решение об инициировании новой детальной планировки, которая может быть завершена в течение года. После этого город сможет найти инвестора с помощью открытого конкурса на право застройки. Этот инвестор сможет построить здесь современный завод или центр разработки. Предпочтение можно было бы отдать оборонной промышленности, но город не должен вмешиваться в рынок – могут прийти и предприятия электронной или машиностроительной отрасли.

Во-вторых, город может улучшить дороги по всему Таллинну, чтобы они подходили для обслуживания промышленности, выдерживали движение тяжёлого транспорта и обеспечивали его манёвренность. В-третьих, город должен построить водопроводные и канализационные сети, а также электрические подключения.

Кроме того, необходимо построить новые участки дорог, чтобы к предприятиям можно было легко добраться. Например, в промышленном парке Ласнамяэ не хватает водоснабжения, а улицу Сильде требуется продлить.

Можно действовать умнее

Всё это кажется элементарным, но практика говорит об обратном. До сих пор у города существовала практика, что в ходе рассмотрения детальной планировки договариваются с частными инвесторами о софинансировании или заключают административные договоры, согласно которым объекты инфраструктуры, построенные за счёт частных средств, затем бесплатно передаются городу. Как правило, это дороги и улицы, прилегающие к земельным участкам.

В производственных зонах, таких как Ласнамяэ, Китсекюла (улицы Саку, Кийза и другие), на окраинах города, в Мустамяэ и других районах, город должен изменить свою практику, чтобы столица могла способствовать развитию бизнеса и экономическому росту. Создание новых рабочих мест в городе отвечает интересам всех. Больше налоговых поступлений означает лучшие общественные услуги, качественные дороги и хорошие школы с квалифицированными учителями.

Еще раз: город может стимулировать развитие промышленных зон, если будет выполнять свою работу. Для этого не нужно продавать городские земли по заниженной цене – можно действовать умнее.

Следует отметить, что, по оценке промышленных союзов, город уже сейчас мог бы помочь предприятиям, если бы улучшил автобусные маршруты, подъездные дороги и организовал парковочные места. Например, я сам при поддержке министерства и Invest Estonia помог найти решение для одного шведского производственного предприятия, расширяющего свою деятельность в Эстонии.

Ни дыма, ни шума

Оборонная промышленность становится двигателем технологий и инноваций. Но что насчёт шума и выбросов? В Таллинне уже работают современные предприятия машиностроения, электроники, перерабатывающей и оборонной промышленности. Здесь нет ни труб, ни лишнего шума. Оборудование работает на электричестве. Нередко сотрудники трудятся в белых перчатках, а полы в цехах могут быть белыми.

Оборонная промышленность, о которой так много говорят, – это не просто производство оружия или взрыв бомб. Она включает в себя робототехнику, производство дронов и разработку передовых оборонных систем. В значительной степени это высокоточные и сложные исследования и разработки.

В качестве примера можно взять Рурскую область в Германии, которая когда-то была известна своей тяжёлой промышленностью, но сегодня превратилась в высокотехнологичный инновационный кластер. Таллинн также должен выйти из цикла производства с низкой добавленной стоимостью и инвестировать в образование, инновации и научные разработки, чтобы привлечь ведущие промышленные компании мира.

Находясь в холодном уголке Северной Европы, мы должны сделать всё возможное, чтобы создать благоприятную среду для инвестиций и место, где можно успешно предпринимать, строить, производить и разрабатывать промышленную продукцию.

Промзона Ласнамяэ может стать центром оборонной промышленности Эстонии, где встречаются передовые инженерные технологии, цифровизированное производство и международное сотрудничество. Если мы сможем создать развитую инфраструктуру и благоприятную деловую среду, Эстония получит статус значимого международного игрока. Тем более, что рядом с этим районом находится Ülemiste City, где тесно сконцентрированы инновационные компании и высококвалифицированные специалисты.

Построим тоннель

Как двигаться дальше? Как вице-мэр, отвечающий за развитие инфраструктуры и городской среды, я работаю над тем, чтобы восстановить и построить новые дороги в промышленных районах Ласнамяэ, в том числе улицу Сильде. Мы приступаем к планированию систем отвода сточных и ливневых вод. Продолжается диалог с работодателями, предприятиями и промышленными союзами.

Совместно с государственным Департаментом земельных и пространственных ресурсов необходимо подготовить план относительно будущего карьера Вяо. Оптимальный вариант – преобразование его в индустриальный парк и производственную зону. Это требует обсуждений и планирования, чтобы в 2030-х годах привлечь инвесторов.

Однако уже сейчас у горуправы есть возможность принять конкретное и важное решение этой весной. А именно: у нас есть возможность совместно с государством построить тоннель Кантси рядом с железнодорожной станцией Вессе, возле Ülemiste City. За спиной уже несколько месяцев плодотворного сотрудничества с Министерством климата, Rail Baltic и Mainor Ülemiste, а также несколько туров обсуждений в горуправе.

Тоннель Кантси необходим. Строительство Rail Baltic уже идёт, и разумно было бы сразу заложить в проект железобетонный тоннель, пока на месте находятся строительные машины. Как подчеркивает главный архитектор Таллинна Андро Мянд, отвечающий за долгосрочное пространственное планирование города, этот тоннель свяжет Юлемисте с Ласнамяэ, способствуя развитию всего района. Кроме того, он разгрузит перегруженный виадук Юлемисте, пропускная способность которого давно исчерпана.

Поднимем взгляд и увидим новые возможности! Развитие промышленной зоны Ласнамяэ вместе с инновационными транспортными решениями – это инвестиция в будущее, которая создаст высококачественные рабочие места, повысит уровень городской среды и нанесет Таллинн на карту инновационных городов Европы.

Этот проект может стать долгосрочным стратегическим направлением развития города, обеспечив необходимую предсказуемость для бизнеса.