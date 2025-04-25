Мерило: Силы обороны должны были присутствовать в Нарве с момента восстановления независимости

Депутат Рийгикогу Алексей Евграфов убежден, что у мэра Нарвы Катри Райк нет реальной власти в городе, и все решения за нее принимает Михаил Стальнухин. Тот факт, что Райк узнала о строительстве военной базы в Нарве лишь из средств массовой информации, он считает подтверждением того, что умение мэра договариваться с правительством – миф.