За четыре года расходы на оборону увеличатся на 2,8 млрд евро. «Это крупнейший рост оборонных расходов за всю новейшую историю, что позволит нам быстрее развивать противовоздушную оборону Эстонии и увеличить огневую мощь сухопутных войск», – подчеркнул премьер-министр Кристен Михал, добавив, что теперь правительство сможет уделять особое внимание также развитию беспилотной и радиоэлектронной борьбы.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Промышленная зона Ласнамяэ может стать центром эстонской оборонной промышленности, где пересекутся высокоточные инженерные технологии, цифровизированное производство и международное сотрудничество, пишет вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).
Депутат Рийгикогу Алексей Евграфов убежден, что у мэра Нарвы Катри Райк нет реальной власти в городе, и все решения за нее принимает Михаил Стальнухин. Тот факт, что Райк узнала о строительстве военной базы в Нарве лишь из средств массовой информации, он считает подтверждением того, что умение мэра договариваться с правительством – миф.
Силы обороны планируют создать в Нарве военную базу, где будут размещены свыше двухсот эстонских военнослужащих и подразделения союзников, сообщил rus.err.ee начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.