Деловые ведомости
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  • 25.04.25, 17:16

Мерило: Силы обороны должны были присутствовать в Нарве с момента восстановления независимости

В течение следующих четырех лет государство планирует направлять в сферу обороны в среднем 5,4% ВВП. Часть средств пойдет на строительство военного городка в Нарве.
Глава Сил обороны генерал-майор Андрус Мерило.
  • Глава Сил обороны генерал-майор Андрус Мерило.
  • Foto: Liis Treimann
За четыре года расходы на оборону увеличатся на 2,8 млрд евро. «Это крупнейший рост оборонных расходов за всю новейшую историю, что позволит нам быстрее развивать противовоздушную оборону Эстонии и увеличить огневую мощь сухопутных войск», – подчеркнул премьер-министр Кристен Михал, добавив, что теперь правительство сможет уделять особое внимание также развитию беспилотной и радиоэлектронной борьбы.
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