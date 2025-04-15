«Наша цель – не продать Эстонии больше нефти, а увеличить экспорт эстонских товаров»

В начале апреля Эстонию посетила азербайджанская бизнес-делегация, в этом году в Таллинне также запланирован деловой форум Азербайджана и Северных стран. И хотя Баку не входит в число ключевых торговых партнеров Эстонии, азербайджанская сторона все же рассчитывает разнообразить существующие отношения – в том числе закупая эстонские товары и технологии.
- Активной хозяйственной деятельности эстонские компании в Азербайджане сейчас не ведут, говорят в МИДе Эстонии. В 2024 году экспорт в Азербайджан оценивался в 12,3 млн евро. Основным направлением поставок из Эстонии стали пластмассы и изделия из них.
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Помимо Эстонии, группа азербайджанских предпринимателей и представителей профессиональных сообществ посетила Финляндию и Латвию, это уже второй визит в балтийский регион в рамках проекта ЕС LEF Network Azerbaijan, ранее пять групп местных бизнесменов в свою очередь нанесли визит в Азербайджан.
«Сейчас мы прибыли в Эстонию, чтобы организовать бизнес-встречи для компаний, с которыми работаем. Как показывает опыт, основные перспективные направления для сотрудничества – образование, в том числе обмен студентами, IT, искусственный интеллект, переработка отходов, устойчивое производство. Это те направления, в которых азербайджанские компании могут перенять опыт или приобрести какие-то услуги с вашей стороны», – рассказал ДВ глава делегации, первый заместитель CEO бизнес-платформы Caspian Energy Club Расим Махмудов.
По его словам, прежде всего Эстонией сейчас интересуется средний и крупный азербайджанский бизнес, масштаб которого позволяет вести международную деятельность, нынешняя делегация состоит из представителей десяти компаний.
Сегодня эстонский экспорт в Азербайджан достаточно разнообразен, хоть и невелик, при этом импорт строится почти исключительно на энергоресурсах, обращает внимание Махмудов.
По данным департамента статистики, Азербайджан сегодня – 60-й по объему из торговых партнеров Эстонии. В 2024 году эстонский экспорт в Азербайджан оценивался в 12,3 млн евро. Основными сегментами поставок стали пластмассы и изделия из них, ископаемое топливо, живой скот, механические изделия и транспортные средства. Импорт из Азербайджана оценивался в 14,8 млн евро – причем 96,3% приходится на ископаемое топливо.
«Наша цель – в том, чтобы разнообразить и дифференцировать направления сотрудничества. Есть, например, возможности по направлению студентов из Азербайджана в эстонские вузы. Импорт технологий – это еще одно из направлений. И данный проект направлен скорее на то, чтобы увеличить экспорт эстонских товаров и услуг в Азербайджан. Основная цель проекта LEF Network Azerbaijan – именно в этом, это проект, финансируемый Европейским Союзом», – заметил Махмудов.
При этом он отметил, что Баку ставит целью диверсификацию и собственного экспорта. В том числе перспективными направлениями азербайджанская сторона полагает продажу за рубеж агропродукции и продукции химической промышленности.
- Подписание соглашения Triumf Research OÜ с Азербайджанской ассоциацией психологов и психотерапевтов (APPA) в Торгово-промышленной палате Эстонии. Слева – Нурлана Исмаилова, справа – Кадри Хальяс.
- Foto: Алексей Шишкин
Старший советник по внешней торговле Торгово-промышленной палаты Эстонии Марью Мянник сообщила ДВ, что за время визита в Эстонии было подписано одно конкретное соглашение о продажах. Эстонская компания Triumf Research OÜ заключила договор с Азербайджанской ассоциацией психологии и психотерапии (APPA) о внедрении в Азербайджане разработанной в Эстонии персонализированной обучающей игры для детей, нацеленной на поддержание и улучшение их психологического состояния.
Права человека и риск обхода санкций
При этом Мянник напоминает и о необходимости при работе с партнерами из третьих стран помнить и о рисках: «При любом международном сотрудничестве важно соблюдать нормативные акты и стандарты, включая обеспечение прав человека. Крайне важно, чтобы компании индивидуально оценивали каждый деловой контакт и его риски. Палата, со своей стороны, оказывает полную поддержку предприятиям в управлении этими рисками и, по возможности, в их оценке».
В 2024 году Эстония заняла 6-е место в Индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ» (RSF), тогда как Азербайджан оказался на 164-м из 180 стран. В ежегодном отчете Freedom House «Свобода в мире 2024» Эстония получила 95 из 100 возможных баллов, классифицируясь как «свободная» страна с устойчивыми демократическими институтами. В то же время Азербайджан набрал лишь 7 баллов из 100 и был признан «несвободной» страной.
Расим Махмудов в беседе с ДВ отметил, что европейские партнеры тему свобод в Азербайджане в переговорах не поднимали, и заверил, что Баку является надежным партнером для ЕС.
В МИД Эстонии напоминают, что при развитии сотрудничества со странами вне союза важно следить за соблюдением существующих ограничений – в том числе санкций против России, которые недобросовестные торговцы нередко пробуют обойти через третьи страны. «Эстония внимательно следит за развитием событий в Азербайджане, и укрепление экономических связей с этой страной неизбежно зависит от ситуации на месте. Для нас крайне важно, чтобы не нарушался санкционный режим Европейского Союза», – отметил в комментарии ДВ директор отдела экономической дипломатии эстонского МИДа Прийт Каллакас.
- Директор отдела экономической дипломатии эстонского МИДа Прийт Каллакас.
- Foto: Министерство иностранных дел Эстонии
О том же говорит и Мянник: «Очень важно, чтобы наши компании строго соблюдали все действующие санкции, ведь это напрямую связано с нашей собственной безопасностью. Конечно, всегда есть риск, что кто-то будет искать способы обойти закон, но мы рады отметить, что наше общество, СМИ и государственные органы проявляют высокую бдительность и готовы реагировать, если что-то подобное происходит».
Логистика страдает, но выходы есть
Ранее Эстония и Азербайджан рассматривали друг друга в том числе как точки выхода на европейские и азиатские рынки соответственно. Однако после начала вторжения в Украину в 2022 году налаженная еще с советских времен логистика через Россию существенно усложнилась, а по многим направлениям и вовсе стала невозможной.
Как рассказал Махмудов, сейчас Азербайджан вкладывает средства в реконструкцию транспортной и логистической инфраструктуры, чтобы не отказываться от важной транзитной роли. Создается так называемый Срединный торговый коридор, также известный как Транскаспийский транспортный маршрут, который связывает Китай и Казахстан через Азербайджан, Грузию и Турцию с Европейским Союзом.
При этом Махмудов указывает, что информационные технологии и услуги, как и образование сегодня являются одними из приоритетных направлений сотрудничества в том числе и потому, что не требуют физической транспортировки товаров, существенно подорожавшей в последние годы.
«Экспорт эстонских товаров и услуг в Азербайджан в 2024 году составил 21,9 миллиона евро, что составляет лишь 0,07 процента от общего объёма эстонского экспорта. Это означает, что активной хозяйственной деятельности эстонские компании в Азербайджане на данный момент не ведут. Тем не менее, известно, что, например, логистический сектор проявляет определённый интерес к сотрудничеству, – резюмировал ситуацию представитель МИД Каллакас. – Азербайджан не является страной приоритетного значения для эстонской бизнес-дипломатии, но если компании хотят получить государственную поддержку при выходе на азербайджанский рынок или при ведении деятельности там, мы по мере возможности такую поддержку оказываем – в том числе и в вопросах осознания рыночных рисков».
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