Назад 15.04.25, 13:52 «Наша цель – не продать Эстонии больше нефти, а увеличить экспорт эстонских товаров» В начале апреля Эстонию посетила азербайджанская бизнес-делегация, в этом году в Таллинне также запланирован деловой форум Азербайджана и Северных стран. И хотя Баку не входит в число ключевых торговых партнеров Эстонии, азербайджанская сторона все же рассчитывает разнообразить существующие отношения – в том числе закупая эстонские товары и технологии.

Активной хозяйственной деятельности эстонские компании в Азербайджане сейчас не ведут, говорят в МИДе Эстонии. В 2024 году экспорт в Азербайджан оценивался в 12,3 млн евро. Основным направлением поставок из Эстонии стали пластмассы и изделия из них.

Foto: Shutterstock

Помимо Эстонии, группа азербайджанских предпринимателей и представителей профессиональных сообществ посетила Финляндию и Латвию, это уже второй визит в балтийский регион в рамках проекта ЕС LEF Network Azerbaijan, ранее пять групп местных бизнесменов в свою очередь нанесли визит в Азербайджан.

«Сейчас мы прибыли в Эстонию, чтобы организовать бизнес-встречи для компаний, с которыми работаем. Как показывает опыт, основные перспективные направления для сотрудничества – образование, в том числе обмен студентами, IT, искусственный интеллект, переработка отходов, устойчивое производство. Это те направления, в которых азербайджанские компании могут перенять опыт или приобрести какие-то услуги с вашей стороны», – рассказал ДВ глава делегации, первый заместитель CEO бизнес-платформы Caspian Energy Club Расим Махмудов.

По его словам, прежде всего Эстонией сейчас интересуется средний и крупный азербайджанский бизнес, масштаб которого позволяет вести международную деятельность, нынешняя делегация состоит из представителей десяти компаний.

Подписание соглашения Triumf Research OÜ с Азербайджанской ассоциацией психологов и психотерапевтов (APPA) в Торгово-промышленной палате Эстонии. Слева – Нурлана Исмаилова, справа – Кадри Хальяс.

Foto: Алексей Шишкин

Старший советник по внешней торговле Торгово-промышленной палаты Эстонии Марью Мянник сообщила ДВ, что за время визита в Эстонии было подписано одно конкретное соглашение о продажах. Эстонская компания Triumf Research OÜ заключила договор с Азербайджанской ассоциацией психологии и психотерапии (APPA) о внедрении в Азербайджане разработанной в Эстонии персонализированной обучающей игры для детей, нацеленной на поддержание и улучшение их психологического состояния.

Права человека и риск обхода санкций

При этом Мянник напоминает и о необходимости при работе с партнерами из третьих стран помнить и о рисках: «При любом международном сотрудничестве важно соблюдать нормативные акты и стандарты, включая обеспечение прав человека. Крайне важно, чтобы компании индивидуально оценивали каждый деловой контакт и его риски. Палата, со своей стороны, оказывает полную поддержку предприятиям в управлении этими рисками и, по возможности, в их оценке».

В 2024 году Эстония заняла 6-е место в Индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ» (RSF), тогда как Азербайджан оказался на 164-м из 180 стран. В ежегодном отчете Freedom House «Свобода в мире 2024» Эстония получила 95 из 100 возможных баллов, классифицируясь как «свободная» страна с устойчивыми демократическими институтами. В то же время Азербайджан набрал лишь 7 баллов из 100 и был признан «несвободной» страной.

Расим Махмудов в беседе с ДВ отметил, что европейские партнеры тему свобод в Азербайджане в переговорах не поднимали, и заверил, что Баку является надежным партнером для ЕС.

В МИД Эстонии напоминают, что при развитии сотрудничества со странами вне союза важно следить за соблюдением существующих ограничений – в том числе санкций против России, которые недобросовестные торговцы нередко пробуют обойти через третьи страны. «Эстония внимательно следит за развитием событий в Азербайджане, и укрепление экономических связей с этой страной неизбежно зависит от ситуации на месте. Для нас крайне важно, чтобы не нарушался санкционный режим Европейского Союза», – отметил в комментарии ДВ директор отдела экономической дипломатии эстонского МИДа Прийт Каллакас.

Директор отдела экономической дипломатии эстонского МИДа Прийт Каллакас.

Foto: Министерство иностранных дел Эстонии

О том же говорит и Мянник: «Очень важно, чтобы наши компании строго соблюдали все действующие санкции, ведь это напрямую связано с нашей собственной безопасностью. Конечно, всегда есть риск, что кто-то будет искать способы обойти закон, но мы рады отметить, что наше общество, СМИ и государственные органы проявляют высокую бдительность и готовы реагировать, если что-то подобное происходит».

Логистика страдает, но выходы есть

Ранее Эстония и Азербайджан рассматривали друг друга в том числе как точки выхода на европейские и азиатские рынки соответственно. Однако после начала вторжения в Украину в 2022 году налаженная еще с советских времен логистика через Россию существенно усложнилась, а по многим направлениям и вовсе стала невозможной.

Как рассказал Махмудов, сейчас Азербайджан вкладывает средства в реконструкцию транспортной и логистической инфраструктуры, чтобы не отказываться от важной транзитной роли. Создается так называемый Срединный торговый коридор, также известный как Транскаспийский транспортный маршрут, который связывает Китай и Казахстан через Азербайджан, Грузию и Турцию с Европейским Союзом.

При этом Махмудов указывает, что информационные технологии и услуги, как и образование сегодня являются одними из приоритетных направлений сотрудничества в том числе и потому, что не требуют физической транспортировки товаров, существенно подорожавшей в последние годы.

«Экспорт эстонских товаров и услуг в Азербайджан в 2024 году составил 21,9 миллиона евро, что составляет лишь 0,07 процента от общего объёма эстонского экспорта. Это означает, что активной хозяйственной деятельности эстонские компании в Азербайджане на данный момент не ведут. Тем не менее, известно, что, например, логистический сектор проявляет определённый интерес к сотрудничеству, – резюмировал ситуацию представитель МИД Каллакас. – Азербайджан не является страной приоритетного значения для эстонской бизнес-дипломатии, но если компании хотят получить государственную поддержку при выходе на азербайджанский рынок или при ведении деятельности там, мы по мере возможности такую поддержку оказываем – в том числе и в вопросах осознания рыночных рисков».