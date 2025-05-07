Экс-руководители Eesti Energia узнали об уголовном деле из СМИ: «Не знаю, что и сказать»

Eesti Energia 26 марта торжественно открыла рядом с электростанцией Аувере крупнейшее в Эстонии аккумуляторное хранилище энергии. Комплекс начал работать еще 1 февраля – он помогает поддерживать частоту тока в сети после отключения от БРЭЛЛ, значительно удешевляет эту услугу и смягчает скачки цены на электроэнергию для потребителей во всех странах Балтии.