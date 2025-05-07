Деловые ведомости
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  • 07.05.25, 14:45

Экс-руководители Eesti Energia узнали об уголовном деле из СМИ: «Не знаю, что и сказать»

Прокуратура анализирует информацию, выявленную в ходе специальной проверки Eesti Energia, чтобы выяснить, было ли совершено экономическое преступление и нанесен ли ущерб Enefit Power.
Прокуратура не обращалась к бывшему финансовому директору Eesti Energia Андри Авила (слева) и председателю правления Хандо Суттеру в связи с расследованием.
  • Прокуратура не обращалась к бывшему финансовому директору Eesti Energia Андри Авила (слева) и председателю правления Хандо Суттеру в связи с расследованием.
  • Foto: Андрас Кралла
По словам бывших членов правления Eesti Energia, власти не обращались к ним по поводу недавно начатого уголовного дела, и никаких процессуальных действий не было.
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