Назад 07.05.25, 09:02 Прокуратура возбудила уголовное дело в связи со спецпроверкой Eesti Energia Прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы более детально изучить информацию, которая стала известна в ходе опубликованной осенью специальной проверки Eesti Energia, передаёт ERR

В Eesti Energia пристально изучают период, когда её руководителем был Хандо Суттер.

Foto: Liis Treimann

Цель расследования, которое ведёт окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям, - выяснить, могли ли чьи-либо действия нанести ущерб государственному предприятию, сообщил ERR советник прокуратуры по связям с общественностью.

Пока подозрение в совершении преступления никому не предъявлено, приведут ли выводы спецпроверки или дополнительно собранные доказательства к предъявлению обвинений, станет ясно в ходе уголовного дела, добавил представитель прокуратуры.

Выводы спецпроверки

Спецпроверка была инициирована в апреле прошлого года тогдашним министром финансов Мартом Вырклаэвом, который заявил, что проведённые новым правлением отраслевые аудиты выявили в деятельности предприятия сомнительные моменты, требующие ответа.

Из отчёта, опубликованного в ноябре прошлого года, следует, что под руководством бывшего директора Хандо Суттера в Eesti Energia имели место многочисленные нарушения.

Например, из-за ошибок при продаже масла предприятие недополучило доход в размере 176 миллионов евро. Eesti Energia тогда заявила, что хочет выяснить, насколько нанесённый убыток связан с виной прежнего руководства и возможно ли хотя бы частично возместить недополученную прибыль.

Министр финансов Юрген Лиги осенью сообщил, что в аудите было сделано 35 замечаний, из которых девять были серьёзными. «Крупнейшие нарушения касались соблюдения экологических требований, предоставления ложных данных и принятия финансовых рисков. В первую очередь — превышение допустимых выбросов на старых маслозаводах и электростанциях Enefit Power, что является нарушением обязанностей совета и правления Enefit Power», — перечислил Лиги.

Как сообщил ERR, Департамент окружающей среды оштрафовал Enefit Power на 190 000 евро за превышение предельных показателей загрязняющих веществ и твёрдых частиц на Нарвской ТЭЦ в 2023 году.

Системы, которые должны были контролировать эти выбросы, оказались устаревшими и не давали достоверных данных, однако именно эти искажённые данные были переданы как корректные. Хотя о проблемах было известно, в годовом отчёте, например за 2022 год, утверждалось, что серьёзных экологических нарушений не выявлено, несмотря на то что внутренние аудиты обнаружили несколько серьёзных отклонений. Это расценивается как предоставление ложной информации в коммерческий регистр.

Кроме того, в отчёте анализировалось использование предприятием предоплаты за масло, то есть фьючерсных сделок, в результате которых предприятие недополучило 176 миллионов евро. В том числе заключались сделки, в рамках которых масло продавалась ниже рыночной цены, а в отдельных случаях — даже ниже себестоимости.

Также Eesti Energia упрекнули в том, что после разделения Elektrilevi надвое на техническое обслуживание распределительной сети было выделено недостаточно ресурсов, а при необходимости устранить проблемы возникали задержки. Были зафиксированы случаи, когда надёжность оборудования распределительной сети не соответствовала требованиям, что увеличивало риск поломок.

Смена руководства

После прихода Андруса Дурейко на пост руководителя Eesti Energia из концерна и его дочерних предприятий ушли многие топ-менеджеры. «Из ключевых руководителей, с кем я работал, не осталось никого», — сказал прошлым летом в интервью Äripäev бывший директор концерна Хандо Суттер, по его данным, ушли 14 человек.

Летом прошлого года ушёл также многолетний руководитель Enefit Power Андрес Вайнола. В Eesti Energia тогда заявили, что смена руководителя была обусловлена необходимостью свежего взгляда, других причин не называлось.