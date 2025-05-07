Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,78%303,97
  • OMX Riga0,32%870,78
  • OMX Tallinn0,18%1 983,53
  • OMX Vilnius1,24%1 196,88
  • S&P 500−0,77%5 606,91
  • DOW 30−0,95%40 829
  • Nasdaq −0,87%17 689,66
  • FTSE 100−0,16%8 583,83
  • Nikkei 225−0,14%36 779,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,62
  • OMX Baltic0,78%303,97
  • OMX Riga0,32%870,78
  • OMX Tallinn0,18%1 983,53
  • OMX Vilnius1,24%1 196,88
  • S&P 500−0,77%5 606,91
  • DOW 30−0,95%40 829
  • Nasdaq −0,87%17 689,66
  • FTSE 100−0,16%8 583,83
  • Nikkei 225−0,14%36 779,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,62
  • 07.05.25, 09:02

Прокуратура возбудила уголовное дело в связи со спецпроверкой Eesti Energia

Прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы более детально изучить информацию, которая стала известна в ходе опубликованной осенью специальной проверки Eesti Energia, передаёт ERR.
В Eesti Energia пристально изучают период, когда её руководителем был Хандо Суттер.
  • В Eesti Energia пристально изучают период, когда её руководителем был Хандо Суттер.
  • Foto: Liis Treimann
Цель расследования, которое ведёт окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям, - выяснить, могли ли чьи-либо действия нанести ущерб государственному предприятию, сообщил ERR советник прокуратуры по связям с общественностью.
Пока подозрение в совершении преступления никому не предъявлено, приведут ли выводы спецпроверки или дополнительно собранные доказательства к предъявлению обвинений, станет ясно в ходе уголовного дела, добавил представитель прокуратуры.

Выводы спецпроверки

Спецпроверка была инициирована в апреле прошлого года тогдашним министром финансов Мартом Вырклаэвом, который заявил, что проведённые новым правлением отраслевые аудиты выявили в деятельности предприятия сомнительные моменты, требующие ответа.
Из отчёта, опубликованного в ноябре прошлого года, следует, что под руководством бывшего директора Хандо Суттера в Eesti Energia имели место многочисленные нарушения.
Например, из-за ошибок при продаже масла предприятие недополучило доход в размере 176 миллионов евро. Eesti Energia тогда заявила, что хочет выяснить, насколько нанесённый убыток связан с виной прежнего руководства и возможно ли хотя бы частично возместить недополученную прибыль.
Министр финансов Юрген Лиги осенью сообщил, что в аудите было сделано 35 замечаний, из которых девять были серьёзными. «Крупнейшие нарушения касались соблюдения экологических требований, предоставления ложных данных и принятия финансовых рисков. В первую очередь — превышение допустимых выбросов на старых маслозаводах и электростанциях Enefit Power, что является нарушением обязанностей совета и правления Enefit Power», — перечислил Лиги.
Как сообщил ERR, Департамент окружающей среды оштрафовал Enefit Power на 190 000 евро за превышение предельных показателей загрязняющих веществ и твёрдых частиц на Нарвской ТЭЦ в 2023 году.
Системы, которые должны были контролировать эти выбросы, оказались устаревшими и не давали достоверных данных, однако именно эти искажённые данные были переданы как корректные. Хотя о проблемах было известно, в годовом отчёте, например за 2022 год, утверждалось, что серьёзных экологических нарушений не выявлено, несмотря на то что внутренние аудиты обнаружили несколько серьёзных отклонений. Это расценивается как предоставление ложной информации в коммерческий регистр.
Кроме того, в отчёте анализировалось использование предприятием предоплаты за масло, то есть фьючерсных сделок, в результате которых предприятие недополучило 176 миллионов евро. В том числе заключались сделки, в рамках которых масло продавалась ниже рыночной цены, а в отдельных случаях — даже ниже себестоимости.
Также Eesti Energia упрекнули в том, что после разделения Elektrilevi надвое на техническое обслуживание распределительной сети было выделено недостаточно ресурсов, а при необходимости устранить проблемы возникали задержки. Были зафиксированы случаи, когда надёжность оборудования распределительной сети не соответствовала требованиям, что увеличивало риск поломок.

Смена руководства

После прихода Андруса Дурейко на пост руководителя Eesti Energia из концерна и его дочерних предприятий ушли многие топ-менеджеры. «Из ключевых руководителей, с кем я работал, не осталось никого», — сказал прошлым летом в интервью Äripäev бывший директор концерна Хандо Суттер, по его данным, ушли 14 человек.
Летом прошлого года ушёл также многолетний руководитель Enefit Power Андрес Вайнола. В Eesti Energia тогда заявили, что смена руководителя была обусловлена необходимостью свежего взгляда, других причин не называлось.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 18.04.25, 13:25
Сообщение об уходе с биржи стало неожиданностью для главы Enefit Green. «Любой руководитель должен быть к этому готов»
Предложение Eesti Energia о поглощении Enefit Green стало полной неожиданностью для его руководителя – Юхан Агурайуя узнал об этом 27 марта, то есть тем же утром, что и акционеры компании.
Биржа
  • 01.04.25, 09:28
Во сколько Enefit Green обошлась биржевая блажь
Так как Enefit Green планирует в скором времени покинуть биржу, все расходы, которые были связаны с этой затеей, сегодня уже можно довольно точно подсчитать. Получилось дорого и бестолково.
Биржа
  • 08.04.25, 12:45
Eesti Energia инициировала процесс добровольного поглощения акций Enefit Green
С сегодняшнего дня и до 12 мая 2025 года действует предложение Eesti Energia о добровольном поглощении акций Enefit Green.
Биржа
  • 02.04.25, 09:42
Дурейко – о делистинге Enefit Green: у нас не было другого выбора
Чтобы восстановить инвестиционный потенциал концерна, у Eesti Energia нет другого выхода, кроме как вернуть в свою собственность Enefit Green, заявил глава Eesti Energia Андрус Дурейко, чьи слова передает rus.err.ee.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.05.25, 06:00
Профессор Алар Конист: такими темпами о дешевом электричестве можно забыть
2
Новости
  • 06.05.25, 17:56
Налог на безопасность исчезнет, ​​НСО вырастет до одного из самых высоких в Европе
3
Новости
  • 04.05.25, 12:15
Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
4
Новости
  • 06.05.25, 12:53
«Даже если пошлины будут снижены, ущерб уже нанесен». Банки пересматривают прогнозы роста экономики
5
Новости
  • 06.05.25, 08:45
Ушедший со скандалом канцлер получил свыше 9000 евро премии
6
Новости
  • 06.05.25, 14:34
Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения
Фотогалерея

Последние новости

Новости
  • 07.05.25, 10:24
Сокращения и новые рабочие места: промышленность в апреле ожила
Новости
  • 07.05.25, 09:02
Прокуратура возбудила уголовное дело в связи со спецпроверкой Eesti Energia
Новости
  • 07.05.25, 08:38
Один из руководителей ушел из Apollo после 24 лет работы
Новости
  • 07.05.25, 08:27
Тарифы Трампа обрушили следующий сектор
Новости
  • 07.05.25, 06:00
Школа серфинга продает базу у «Русалки»: качество воды критически упало
Биржа
  • 06.05.25, 18:30
Финансовая инспекция вынесла предупреждение компании Iute Group
Новости
  • 06.05.25, 18:03
Фридрих Мерц избран канцлером ФРГ со второй попытки
Новости
  • 06.05.25, 17:56
Налог на безопасность исчезнет, ​​НСО вырастет до одного из самых высоких в Европе

Сейчас в фокусе

Профессор TalTech Алар Конист считает, что Эстония слишком увлеклась целью стать «на 100% возобновляемой», совершенно забыв об экономике этого дела.
Новости
  • 06.05.25, 06:00
Профессор Алар Конист: такими темпами о дешевом электричестве можно забыть
Министр обороны Ханно Певкур распорядился выплатить канцлеру Кусти Сальму премию за два квартала.
Новости
  • 06.05.25, 08:45
Ушедший со скандалом канцлер получил свыше 9000 евро премии
Премьер-министр Кристен Михал (справа) и министр финансов Юрген Лиги.
Новости
  • 06.05.25, 17:56
Налог на безопасность исчезнет, ​​НСО вырастет до одного из самых высоких в Европе
Тыну Мертсина из Swedbank и Михкель Нестор из SEB заявили, что прогноз экономического роста США в этом году снижен с почти 3% до 1%.
Новости
  • 06.05.25, 12:53
«Даже если пошлины будут снижены, ущерб уже нанесен». Банки пересматривают прогнозы роста экономики
Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения
Новости
  • 06.05.25, 14:34
Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения
Фотогалерея
Автомобиль. Иллюстративное фото
Подсказка
  • 05.05.25, 16:30
Дефекты в купленном подержанном автомобиле: за чей счет их устранять?
Адвокаты Хельмери Индела и Кюллике Намм защищали Оливера Крууда в уголовном деле, которое было закрыто за истечением срока давности. Хотя Крууда требовал от государства возмещения судебных издержек в размере 115 400 евро, суд вынес решение в пользу половины суммы.
Новости
  • 05.05.25, 17:09
Обанкротившемуся бизнесмену возместят лишь половину судебных расходов
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 09:50
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025