Большая батарейка Eesti Energia будет сглаживать колебания цен на электричество
Eesti Energia 26 марта торжественно открыла рядом с электростанцией Аувере крупнейшее в Эстонии аккумуляторное хранилище энергии. Комплекс начал работать еще 1 февраля – он помогает поддерживать частоту тока в сети после отключения от БРЭЛЛ, значительно удешевляет эту услугу и смягчает скачки цены на электроэнергию для потребителей во всех странах Балтии.
Глава Eesti Energia Андрес Дурейко перерезал ленточку на открытии аккумуляторного парка с очень довольным видом. Foto: Николай Андреев
На церемонию открытия аккумуляторного парка собралось руководство Eesti Energia, представители подрядчиков, министр финансов Юрген Лиги и посол Южной Кореи в Эстонии Ким Ин Ёль. Именно корейские аккумуляторы производства LG Energy Solution являются основой комплекса Аувере.
Аккумуляторная батарея состоит из 24 отдельных контейнеров с аккумуляторами и вспомогательного оборудования, общая мощность составляет 26,5 мегаватт, емкость – 53,1 мегаватт-часа. Инвестиции в строительство аккумуляторного комплекса составляют 19,6 млн евро.
Сейчас задача аккумуляторов – поддержание частоты
«Батарея способна очень эффективно реагировать на колебания в электрической системе. Такая современная мощность значительно снизит затраты на балансировку электросистемы стран Балтии и, следовательно, конечную цену для потребителя», – пояснил член правления Eesti Energia Кристьян Кухи.
Как напомнил Кухи, поддержание частоты отражается в счете за электроэнергию, поскольку Elering тоже платит за использование этих услуг. «И мы видели, что когда у нас был перерыв в один день на обслуживание этих аккумуляторов, цены на конкретную системную услугу выросли более чем в 10 раз. Так что эта батарея действительно очень нужна сети, и она определенно оказывает очень прямое влияние на то, сколько люди должны платить в итоге за электричество и услуги сети», – сказал представитель компании.
Около Аувереской электростанции Eesti Energia открыла самое большое в Эстонии аккумуляторное хранилище энергии.
Возможны аккумуляторные парки еще большего размера
В связи с развитием возобновляемой энергетики Eesti Energia рассматривает возможность строительства дополнительных аккумуляторных парков еще большего размера, сказал Кухи: «Возобновляемая энергетика очень нуждается в аккумуляторах и накопительных мощностях, потому что мы все знаем, что солнце светит и ветер дует не в каждый момент, и если в системе есть такая нестабильность, то иногда этот товар – электричество – стоит сохранять в аккумуляторах и затем использовать, когда это будет необходимо».
Член правления Eesti Energia Кристьян Кухи. Foto: Николай Андреев
Такого же мнения придерживается министр финансов Юрген Лиги: «По сути, это стабилизирующий элемент, первый, который у нас есть. При росте доли возобновляемой энергии крайне необходимо создавать хранилища. В итоге это хранилище будет поддерживать цену более стабильной и снабжение – тоже. Так что, это только начало, и на этом дело не закончится. Возобновляемая энергия требует больших систем хранения, на самом деле, и балансирующих мощностей».
«И очень важно для меня то, что это технология из Кореи, что свободный мир держится вместе, сотрудничает, – добавил Юрген Лиги. – Чрезвычайно важно, чтобы мы не зависели от недемократических стран в энергетике и технологиях».
Ранее Eesti Energia сообщала, что сланцевые электростанции в прошлом году помогли снизить цену на электроэнергию на 17%. Юрген Лиги не согласен с этим выводом: «Сланец определенно цену не снижает, он все-таки делает электричество дороже. Вопрос только в том, сколько нам этих стабилизирующих мощностей нужно, и как быстро мы сможем их построить. Потому что сланцевая энергетика определенно не является устойчивой. Из этих станций дольше прослужит Аувереская, остальные все равно постепенно выйдут из строя, и строить новые в Эстонии определенно нет смысла».
Следующей электростанцией, вероятно будет газовая, сказал Лиги, отметив, что это его прогноз, а не официальное решение: «Газ – это то, что лучше всего сочетается с возобновляемой энергией. И, конечно, это накопители и, что скрывать – подключения. Они нам тоже нужны, если бы мы получили больше соединений со странами Северной Европы, это стало бы большим шагом к более дешевой электроэнергии».
Тем не менее, решение о финансировании новой электростанции, принятое правительством в январе, новый состав правительства еще не подтвердил, сказал Лиги: «В конечном итоге решает Eesti Energia, но мы даем возможность Eesti Energia, мы, вероятно, увеличим их инвестиционную способность. В ближайшее время, в мае будет принято решение, сделаем ли мы это – расчеты пока еще ведутся».
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