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  • 07.05.25, 17:49

Lido инвестировал миллион евро в новый ресторан с самообслуживанием

В квартале Ротерманни открылся новый ресторан Lido, принесший в Эстонию уникальную концепцию самообслуживания – теперь клиенты могут самостоятельно накладывать себе еду. Предыдущая модель обслуживания, при которой еду подавали сотрудники, была заменена решением, помогающим сократить пищевые отходы.
Слева направо: член правления Lido Ренарс Гулбис, генеральный директор Lido Eesti Хелена Лаус, генеральный директор Lido Eesti Вильве Туулметс, председатель правления Lido Group Рита Аузиня/
  • Слева направо: член правления Lido Ренарс Гулбис, генеральный директор Lido Eesti Хелена Лаус, генеральный директор Lido Eesti Вильве Туулметс, председатель правления Lido Group Рита Аузиня/
  • Foto: Oleg Hartsenko
Самообслуживание – это ответ Lido на современный стремительный образ жизни. Цель заключается в том, чтобы сделать посещение более удобным и создать более комфортную и эффективную рабочую среду для сотрудников. В строительство ресторана площадью 500 квадратных метров было инвестировано более одного миллиона евро.
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