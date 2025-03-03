Назад 04.03.25, 06:00 Руководитель успешного ресторана в Тойла: я человек абсолютно без опыта в общепите На берегу моря, рядом с портом Тойла в Ида-Вирумаа, работает ресторан Toila Mereresto. Работает даже зимой, хоть и не полную неделю, что для пляжного ресторана – достижение. Причем, в поселке Тойла около 800 жителей, и Mereresto – не единственный ресторан здесь. Как ему удается держаться на плаву?

Валентина Палковс в зале ресторана, который создала и сделала популярным местом. Foto: Николай Андреев

Большинство клиентов приезжает в Toila Mereresto на ужин из других мест Ида-Вирумаа, например, из Йыхви – 20 минут на машине. Недалеко, но в обеденный перерыв никто из других городов не поедет, рассуждает руководитель заведения Валентина Палковс. Поэтому нужно было создавать именно полноценный ресторан, а не кафе, где можно быстро перекусить.

Ресторан появился как подразделение внутри транспортной компании Malina Motors – деньги, заработанные на перевозках, позволили войти в сферу питания.

«Я человек абсолютно без опыта в общепите. Даже официантом в своей жизни я никогда не работала», – рассказала Валентина в интервью ДВ.

Раньше она работала в транспортной сфере, занималась торговлей между Европой и Россией, изучала бухгалтерию, потом организацию бизнеса. Однажды такой разносторонний опыт пригодился в неожиданном месте. В последний день зимы руководитель ресторана Валентина Палковс рассказала об этом в интервью ДВ. Валентина, как вы попали в ресторанный бизнес? У меня был длительный декрет, на протяжении пяти лет – два ребенка подряд. И после этого мне подвернулась такая возможность. У нас сегодня трагичный день, сегодня год, как скончался наш инвестор – Денис Игнатьев. Это, по совместительству, мой дядя, и, на самом деле, благодаря ему это все началось. Он сам жил в Тойла и мечтал о своем ресторане. Сам заниматься этим он не мог, но мне он поверил и дал полный карт-бланш – что хочешь, то и делай, главное, чтобы это было доходно. То есть, изначально это была идея вашего дяди? Поскольку он сам жил в Тойла, он увидел, что объявляется конкурс – это здание волостное, его сдавали в длительную аренду. А в дальнейшем, в зависимости от того, сколько мы сюда инвестируем, аренду нам продлевают. Он увидел и сказал: «Хочешь? Думай!» Мы с мужем это взвешивали, боялись, что, пока детишки маленькие, будет аут полнейший… Примерно так и получилось. Горячие новости Как Трамп ответил на вопрос о странах Балтии? Созданный эстонцами Skype закрывается. Основатель: «Нужны новые местные истории успеха!» Компания, массово ввозившая в Эстонию авто с чешскими номерами, осталась без правления ST Малому бизнесу открывается новая возможность для быстрого и гибкого финансирования

Волость объявила конкурс, я написала бизнес-план. То, что здесь было раньше, абсолютно отличалось – здесь была Портовая корчма: деревянные скамейки, столы, темные стены. Это всегда было только летнее заведение, рассчитанное на быструю отдачу – пельменей пожарить, сухарей нагреть. Это был совершенно другой формат – и эмоционально, и по обслуживанию, и по кухне.

Мы решили, что пойдем ва-банк – сделаем ресторан, сделаем красиво, и чтобы это было что-то универсальное – проводить свадьбы, тематические мероприятия и просто прийти на ужин. Другой момент – можно сдавать здание под конференции.

Когда вы начали?

Мы открылись 2 июня 23-го года.

Пандемия тогда уже закончилась, и вы пришли на расчищенное место?

Да, по сути, рынок расчистился, и мы такие красивые на него вышли.

Здание сильно переделывали?

Стены красили, полы шлифовали, фасад освежали. Это, конечно, было дорогостояще, и в этом была заслуга Дениса. Он был готов инвестировать, потому что понимал – это место, которое принесет доход.

В конце зимы на пляже в Тойла, мягко говоря, немноголюдно. Foto: Николай Андреев

Как дело пошло с самого начала?

Я следую принципу, что не надо сравнивать себя с другими. Ты можешь на кого-то равняться, но себя ты должен сравнивать только с собой в прошлом. Про лето мы не говорим – это высокий сезон…

Вы ведь расположены прямо на пляже…

Да. Летом мы работали всю неделю, а в холодный период – с пятницы по воскресенье, это максимально рентабельный вариант для нас. Первую нашу зиму было, грубо говоря, ковыряние в носу. Бывали такие вечера, что не было ни одного гостя за вечер. Но после того, как мы второе лето, 24-го года, отбомбили по максимуму, это был показатель того, как действительно может работать ресторан.

Почему было так мало гостей? Это заведение никогда не работало зимой, и люди привыкли к этому. Когда по весне мы встречали местных жителей в Тойла, они говорили нам: «Ой, мы видели, что у вас зимой свет горел, наверное, какие-то работы делали?»

После лета 24-го сентябрь у нас был еще одним летним месяцем. Погода, конечно, пошла нам на пользу, и люди уже понимали, что тут можно вкусно поесть, красиво посидеть, здесь тебе всегда будут улыбаться – для меня это очень важный вопрос. И нынешняя зима у нас была рабочая, были большие бронирования, банкеты, в декабре некоторым заказчикам даже приходилось отказывать, потому что я понимала, что человеческий ресурс может иссякнуть, и своих работников нужно беречь.

Кто ваши клиенты? Тойла ведь совсем небольшой, и клиентов, которые, скажем так, могут зайти в ресторан пешком – их не так много?

Такие тоже есть, это постоянные клиенты, которые, как я понимаю, душой и своими вкусовыми предпочтениями выбрали нас. В Тойла еще есть паб Vana Fregati, есть ресторан Mio Mare, но постоянные клиенты приходят к нам – это очень приятно. Значит, мы все делаем правильно.

Но остальные клиенты к вам едут из других городов?

Да.

У вас морская тема в оформлении – в меню это тоже отражается?

Я каждый раз поправляю, когда нас называют морским рестораном, например, в Туристическом кластере Ида-Вирумаа. Ресторан морской только потому, что находится рядом с морем. Баранье каре не очень связано с рыбой. Но рыбные блюда мы тоже предлагаем.

Здание ресторана принадлежит волости Тойла и сдается в длительную аренду предпринимателям. Foto: Николай Андреев

Туристический кластер номинировал вас на конкурс на лучшее приключение. Что это было за приключение?

В конце лета нужно заявить какое-то новое приключение в регионе, что-то связанное с эмоциями. Участвовали Силламяэский музей, экскурсия по Нарве, Шахтерский музей… Мы предложили готовку вместе с шефом.

Жюри к нам приходило, они вместе с нами протестировали это, и такие визиты были у каждого из девяти номинантов. Мы победили в номинации «Народный любимец». Я прямо так загорелась! Когда мы сидели на награждении, я так переживала, что мы сейчас не выиграем! Я рассылала друзьям ссылку, просила проголосовать, но было почти 500 голосов – это точно не мой круг общения, это люди, которые хотели попробовать готовку с шефом. И с января мы начали это делать.

Я сама была участником в тестовом режиме. Я всем советую – ты погружаешься в мир ресторанной готовки. То, что тебе казалось таким сложным – оказывается, это можно сделать. То, что мы готовили с шефом, я потом попробовала дома. Не совсем так же красиво, но получилось.

Я сам люблю готовить, это интересно, я получаю от этого удовольствие… Но, с другой стороны, при словах «готовим с шефом» в памяти всплывают фильмы или телевизионные шоу про шефов, которые орут на новичков… Кухня – это сурово!

Не то слово! Не дай Бог к нашему шефу Илье Шляпину зайти на кухню в летний день! Нервы должны быть крепкими. Но нам комфортно вместе, он – огонь, я – вода, я его тушу. На самом деле, Илье я благодарна безгранично. Он прыгнул в эту авантюру вместе со мной. Он ушел со своего прежнего места, вакансия шеф-повара была для него новым уровнем, личностным ростом, и он согласился. Мы уже два года вместе, на награждении у нас даже спрашивали – Валентина, это твой муж?

Илья мне показал, как работает ресторан, он, как с ребенком, со мной ходил и на пальцах все объяснял. Для меня все это было новым.

Я слышал от нескольких рестораторов, что им приходится устраивать какие-то мероприятия, игры, чтобы привлечь клиентов, поскольку просто на ужин приходит слишком мало людей. У вас это заметно?

Бывает такое, что мы организуем какие-то мастер-классы, диджея приглашаем – и нулевой отклик. Я думаю, что это влияет, но чаще всего развлечение срабатывает, когда оно привязано к какому-то событию. Например, на Рождество люди готовы идти отдыхать, готовы тратить больше денег, чем если ты просто в какую-то пятницу позовешь диджея или предложишь им мастер-класс.

Бывает, что по календарю мы подстраиваемся под дни зарплаты – это тоже ощущается. Но в другой месяц думаешь «люди, мы уже устали, откуда вас столько?»

Мы с вами говорим в последний день февраля. А когда для вас зимний сезон закончится, и здесь будет уже полный зал?

Сегодня на вечер ползала забронировано уже. И плюс те, кто не бронировал. Теперь я уже понимаю, что работа есть всегда. Если, опять же, сравнивать с предыдущим годом, я безумно счастлива тому, что я сейчас вижу!