Назад 15.05.25, 15:50 Отдыхающие в Эстонии миллионеры ищут возможности для инвестиций Миллионеры и миллиардеры, посещающие Эстонию, активно ищут способы инвестировать в этом регионе, рассказала Даяна Тийтсаар, один из руководителей роскошного развлекательного центра Bombay Group, на Пярнуской конференции по управлению.

Даяна Тийтсаар, один из руководителей роскошного развлекательного центра Bombay Group.

Foto: Andras Kralla

В старом городе Таллинна Bombay Group управляет одним из самых эксклюзивных в мире центров развлечений и размещения. Их целевая аудитория – лица с высоким уровнем благосостояния (High Net Worth Individuals), которых насчитывается всего 1,5% от населения планеты и которые обладают ликвидными активами свыше миллиона долларов.