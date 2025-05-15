Отдыхающие в Эстонии миллионеры ищут возможности для инвестиций
Миллионеры и миллиардеры, посещающие Эстонию, активно ищут способы инвестировать в этом регионе, рассказала Даяна Тийтсаар, один из руководителей роскошного развлекательного центра Bombay Group, на Пярнуской конференции по управлению.
Даяна Тийтсаар, один из руководителей роскошного развлекательного центра Bombay Group.
Foto: Andras Kralla
В старом городе Таллинна Bombay Group управляет одним из самых эксклюзивных в мире центров развлечений и размещения. Их целевая аудитория – лица с высоким уровнем благосостояния (High Net Worth Individuals), которых насчитывается всего 1,5% от населения планеты и которые обладают ликвидными активами свыше миллиона долларов.
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