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  • 15.05.25, 15:50

Отдыхающие в Эстонии миллионеры ищут возможности для инвестиций

Миллионеры и миллиардеры, посещающие Эстонию, активно ищут способы инвестировать в этом регионе, рассказала Даяна Тийтсаар, один из руководителей роскошного развлекательного центра Bombay Group, на Пярнуской конференции по управлению.
Даяна Тийтсаар, один из руководителей роскошного развлекательного центра Bombay Group.
  • Даяна Тийтсаар, один из руководителей роскошного развлекательного центра Bombay Group.
  • Foto: Andras Kralla
В старом городе Таллинна Bombay Group управляет одним из самых эксклюзивных в мире центров развлечений и размещения. Их целевая аудитория – лица с высоким уровнем благосостояния (High Net Worth Individuals), которых насчитывается всего 1,5% от населения планеты и которые обладают ликвидными активами свыше миллиона долларов.
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