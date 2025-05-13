Деловые ведомости
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  • 13.05.25, 16:49

Инвестор в Испании: всего за несколько лет стоимость моей недвижимости выросла на 100 000 евро

Банки отмечают признаки охлаждения инвестиций в испанскую недвижимость, однако местный эксперт Герди Арст оценивает ситуацию с точностью до наоборот – спрос превышает предложение, а цены продолжают расти.
По словам предпринимателя и маклера Герди Арст, в Испании нужно пройти настоящий бюрократический квест – разрешение требуется даже на покраску стены.
  • По словам предпринимателя и маклера Герди Арст, в Испании нужно пройти настоящий бюрократический квест – разрешение требуется даже на покраску стены.
  • Foto: Rhe Kram
По словам инвестора и маклера Герди Арст, проживающей в Испании, самым популярным объектом для инвестиций на солнечном побережье до сих пор остаются квартиры с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, минимальная цена которых начинается от 250 000 евро.
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