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  • 13.05.25, 09:38

Многослойная сделка: продавцам квартала Лютера деньгами достанется лишь небольшая сумма

Большую часть стоимости за участки в квартале Лютера, расположенном в таллиннском районе Веэренни, Arco Vara выплатит своими акциями. Несмотря на сомнения конкурентов, компания видит в проекте большой потенциал.
Владелец Triple Net Capital Андрес Урб говорил о планах продать квартал Лютера еще в марте. Теперь план осуществился.
  • Владелец Triple Net Capital Андрес Урб говорил о планах продать квартал Лютера еще в марте. Теперь план осуществился.
  • Foto: Liis Treimann
По словам главы Arco Vara Кристины Мустонен, покупке квартала Лютера, основным владельцем которого является Triple Net Capital, предшествовали тщательная подготовка и анализ. «Теперь мы уверены, что это наш проект», — заявила она.
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