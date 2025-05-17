Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни
Служба спасения Финляндии сообщила, что на юго-западе страны, в районе города Эура, столкнулись и упали два вертолета, вылетевшие из Таллинна. По предварительной информации Министерства иностранных дел, в результате аварии никто не выжил.
Основатель и многолетний владелец Silberauto Вяйно Калдоя подтвердил, что в катастрофу попали эстонские предприниматели Прийт Яагант и Олег Сынаялг. «У Прийта Яаганта был свой вертолет, и у Сынаялга был свой вертолет. И они столкнулись», – сказал он.
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Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.