Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,73%307,03
  • OMX Riga0,2%870,38
  • OMX Tallinn1,38%2 035,86
  • OMX Vilnius0,12%1 213,57
  • S&P 5000,7%5 958,38
  • DOW 300,78%42 654,74
  • Nasdaq 0,52%19 211,1
  • FTSE 1000,59%8 684,56
  • Nikkei 2250,00%37 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • OMX Baltic0,73%307,03
  • OMX Riga0,2%870,38
  • OMX Tallinn1,38%2 035,86
  • OMX Vilnius0,12%1 213,57
  • S&P 5000,7%5 958,38
  • DOW 300,78%42 654,74
  • Nasdaq 0,52%19 211,1
  • FTSE 1000,59%8 684,56
  • Nikkei 2250,00%37 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • 17.05.25, 16:25

Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни

Служба спасения Финляндии сообщила, что на юго-западе страны, в районе города Эура, столкнулись и упали два вертолета, вылетевшие из Таллинна. По предварительной информации Министерства иностранных дел, в результате аварии никто не выжил.
Фото иллюстративное.
  • Фото иллюстративное.
  • Foto: Raul Mee
Основатель и многолетний владелец Silberauto Вяйно Калдоя подтвердил, что в катастрофу попали эстонские предприниматели Прийт Яагант и Олег Сынаялг. «У Прийта Яаганта был свой вертолет, и у Сынаялга был свой вертолет. И они столкнулись», – сказал он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 15.05.25, 10:18
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.05.25, 15:50
Отдыхающие в Эстонии миллионеры ищут возможности для инвестиций
2
Новости
  • 15.05.25, 11:48
Прибыль крупнейшего производителя огурцов в Эстонии падает уже несколько лет подряд
Компания сменила руководителя
3
Эпицентр
  • 14.05.25, 08:35
Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн
4
Новости
  • 16.05.25, 11:10
Индрек Нейвельт: для Нарвы есть хорошая новость
5
Интервью
  • 16.05.25, 16:46
Русский театр готовится сменить название и планирует увеличение доходов
6
Новости
  • 15.05.25, 09:55
Предпринимателей становится все меньше: безработица установила рекорд за 12 лет

Последние новости

Новости
  • 17.05.25, 16:25
Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни
Обновлено в 18.10. МИД: у нас нет информации о выживших
Биржа
  • 17.05.25, 14:04
Глава Novo Nordisk уходит в отставку, акции падают
Новости
  • 17.05.25, 13:26
Кай Реало о реформе обращения с отходами: рынок станет более открытым, а конкуренция возрастет
Изменится зона ответственности местных самоуправлений
Новости
  • 17.05.25, 11:53
Эстонский ресторан быстрого питания вышел на рынок Хельсинки и строит новые планы
Новости
  • 17.05.25, 11:13
Строительство Rail Baltica: эстонские компании будут работать с лучшими инженерами Европы
Биржа
  • 17.05.25, 09:53
Moody’s лишило США высшего кредитного рейтинга
Mнения
  • 17.05.25, 06:00
Кэш, трэш и вирусный имидж: какой смысл у конкурса Евровидения
Биржа
  • 16.05.25, 17:27
180 млн евро поступили на счета. Куда направят деньги бывшие акционеры Enefit Green?

Сейчас в фокусе

КАЛЬКУЛЯТОР: рассчитайте, когда вы достигнете финансовой свободы
Новости
  • 16.05.25, 13:18
КАЛЬКУЛЯТОР: рассчитайте, когда вы достигнете финансовой свободы
Мадис Миккор среди книг в своем первом магазине Tallinn English Bookshop “Rüütel & Matilda“ на улице Рюйтли.
Интервью
  • 16.05.25, 06:00
«Вы могли бы открыть тут бар, а решили торговать книгами»
Индрек Нейвельт и Михаил Стальнухин на лекции по макроэкономике для нарвских политиков.
Новости
  • 16.05.25, 11:10
Индрек Нейвельт: для Нарвы есть хорошая новость
Инвестор и финансовый консультант Екатерина Тинт отмечает, что если в портфеле имеются иностранные дивидендные акции, то при выборе брокера большую значимость приобретает налоговый вопрос.
Биржа
  • 15.05.25, 14:07
Инвестор возмутился неожиданно большими налогами на дивиденды
Издательство Pegasus выпускает около ста книг в год и заявляет, что дела идут в гору. Но проверить по финансовым отчетам это невозможно, поскольку их попросту нет.
Новости
  • 16.05.25, 08:26
Известное издательство не подало финансовые отчеты за несколько лет и тянет с зарплатами. Владелец: «Действительно очень стыдно»
Даяна Тийтсаар, один из руководителей роскошного развлекательного центра Bombay Group.
Новости
  • 15.05.25, 15:50
Отдыхающие в Эстонии миллионеры ищут возможности для инвестиций
«Сегодня тяжелая экономическая ситуация, невероятно тяжелая политическая ситуация, а в театр приходят отдохнуть и получить эмоции. Кому-то нужны серьезные эмоции, а кому-то – отвлечься и слезть с антидепрессантов», – говорит директор Русского театра Анне-Ли Пяйв.
Интервью
  • 16.05.25, 16:46
Русский театр готовится сменить название и планирует увеличение доходов
Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор компании Everaus Kinnisvara.Фотограф: Мария Роосааре
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.25, 10:18
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025