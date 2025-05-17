Назад 17.05.25, 16:25 Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни Служба спасения Финляндии сообщила, что на юго-западе страны, в районе города Эура, столкнулись и упали два вертолета, вылетевшие из Таллинна. По предварительной информации Министерства иностранных дел, в результате аварии никто не выжил.

Фото иллюстративное.

Foto: Raul Mee

Основатель и многолетний владелец Silberauto Вяйно Калдоя подтвердил, что в катастрофу попали эстонские предприниматели Прийт Яагант и Олег Сынаялг. «У Прийта Яаганта был свой вертолет, и у Сынаялга был свой вертолет. И они столкнулись», – сказал он.