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  • 21.05.25, 08:28

«Это катастрофа»: на предприятия хотят повесить обязанность заплатить водопроводным фирмам 200 млн евро

Эстонским производителям лекарств и косметики грозит обязательство инвестировать до двухсот миллионов евро в очистные сооружения водоснабжающих компаний. Поправка, которая вступит в силу через пару лет, уже оспорена в Европейском суде.
Согласно директиве, производители лекарств должны будут покрыть основную часть расходов, связанных с внедрением четвёртой ступени очистки сточных вод — поначалу на очистных сооружениях в Таллинне и Тарту, а возможно, и в других городах.
  • Согласно директиве, производители лекарств должны будут покрыть основную часть расходов, связанных с внедрением четвёртой ступени очистки сточных вод — поначалу на очистных сооружениях в Таллинне и Тарту, а возможно, и в других городах.
  • Foto: Andras Kralla
По словам руководителя Союза фармацевтических предприятий Рихо Тапфера, директива вызвала множество неясностей, а распределение обязательств представляется им крайне несправедливым. «По сути, за счет упаковок от лекарств приходится оплачивать инвестиции водоснабжающих компаний в строительство очистных систем, а также их ежегодные эксплуатационные расходы».
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