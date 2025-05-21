«Это катастрофа»: на предприятия хотят повесить обязанность заплатить водопроводным фирмам 200 млн евро

KM Content Marketing 09.05.25, 12:21

Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.