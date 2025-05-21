«Это катастрофа»: на предприятия хотят повесить обязанность заплатить водопроводным фирмам 200 млн евро
Эстонским производителям лекарств и косметики грозит обязательство инвестировать до двухсот миллионов евро в очистные сооружения водоснабжающих компаний. Поправка, которая вступит в силу через пару лет, уже оспорена в Европейском суде.
Согласно директиве, производители лекарств должны будут покрыть основную часть расходов, связанных с внедрением четвёртой ступени очистки сточных вод — поначалу на очистных сооружениях в Таллинне и Тарту, а возможно, и в других городах.
Foto: Andras Kralla
По словам руководителя Союза фармацевтических предприятий Рихо Тапфера, директива вызвала множество неясностей, а распределение обязательств представляется им крайне несправедливым. «По сути, за счет упаковок от лекарств приходится оплачивать инвестиции водоснабжающих компаний в строительство очистных систем, а также их ежегодные эксплуатационные расходы».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Одна из паршивых овец в моем портфеле, датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, начала сокращать свое отставание от других акций на фоне отличных квартальных результатов и положительных результатов испытаний нового лекарства.
Эксперимент срывает покров с того, что происходит на черном рынке торговли Ozempic
«Как будто я торгую таблетками», – вздыхает мужчина, который предложил на платформе Osta.ee помочь с покупкой сенсационного препарата для похудения. Теперь он явно нервничает на другом конце телефона. Назовем его Айваром.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.