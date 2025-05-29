Назад 29.05.25, 16:29 Каллас: мы не можем повысить минимальную зарплату учителей на 18% На этой неделе в Тарту прошли переговоры по поводу коллективного договора для педагогов общеобразовательных школ и детсадов, и одним из главных пунктов встречи стало повышение зарплат, пишет rus.err.ee.

Премьер-министр Кристен Михал и министр образования и науки Кристина Каллас.

Foto: Liis Treimann

Союз работников образования предложил повысить минимальную зарплату квалифицированного учителя с будущего года на 18%, однако министр образования и науки Кристина Каллас подчеркнула, что в бюджете денег на это нет.

«Последний раз, когда очень резко повышалась зарплата учителей – на 23%, это очень сильно повлияло на бюджет местных самоуправлений, потому что у них с зарплатами педагогов связаны зарплаты учителей детсадов и культурных работников. Местные самоуправления, которые тоже были за столом переговоров, сказали, что им 18% не под силу», – напомнила она, пояснив, что повышение зарплат учителей на 18% обошлось бы государственному бюджету в дополнительные 110 миллионов евро.

Государственное предложение более умеренное: поднять минимальную ставку на 5% и увеличить на 2% общий фонд заработной платы для педагогов.

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«Минимальная ставка составила бы 1929 евро, а поскольку повысился бы и дифференциальный фонд, то средняя зарплата учителя была бы 2353 евро», – пояснила Каллас.