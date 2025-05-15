Музыкант Мария Фауст: не понимаю, почему богатые хотят стать еще богаче

Композитор и саксофонист с мировым именем Мария Фауст.
Foto: Andras Kralla
«Это наше собственное упущение и, по сути, наша вина, что такие лидеры и безумцы берут над нами верх», – сказала Фауст на Пярнуской конференции по управлению. По ее мнению, мы сами позволяем таким людям плохо обращаться с нами.
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Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.