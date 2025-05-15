Назад 15.05.25, 14:22 Музыкант Мария Фауст: не понимаю, почему богатые хотят стать еще богаче Это ненормально, что мы, люди, добровольно отказываемся от своей свободы, и в этом в немалой степени виновато само общество, считает композитор и саксофонист с мировым именем Мария Фауст.

Композитор и саксофонист с мировым именем Мария Фауст.

Foto: Andras Kralla

«Это наше собственное упущение и, по сути, наша вина, что такие лидеры и безумцы берут над нами верх», – сказала Фауст на Пярнуской конференции по управлению. По ее мнению, мы сами позволяем таким людям плохо обращаться с нами.