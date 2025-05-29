Суд в США признал таможенные пошлины Трампа незаконными

Инвесторы в индекс S&P 500 уже понесли убытки из-за падения доллара, и хотя в краткосрочной перспективе доллар может вырасти, большинство аналитиков ожидает, что к концу года он упадет ещё больше. Но можно предпринять некоторые меры защиты.
Президент США Дональд Трамп 25 мая заявил, что отложит введение 50% ввозной пошлины на импорт из ЕС. По словам Трампа, решение отсрочить вступление в силу новых пошлин было принято после «очень приятного» телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.