Суд в США признал таможенные пошлины Трампа незаконными

Евроинвесторы потеряют в этом году 8%

Инвесторы в индекс S&P 500 уже понесли убытки из-за падения доллара, и хотя в краткосрочной перспективе доллар может вырасти, большинство аналитиков ожидает, что к концу года он упадет ещё больше. Но можно предпринять некоторые меры защиты.