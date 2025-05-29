Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,05%309,35
  • OMX Riga−0,09%869,03
  • OMX Tallinn−0,03%2 077,8
  • OMX Vilnius0,03%1 210,02
  • S&P 500−0,56%5 888,55
  • DOW 30−0,58%42 098,7
  • Nasdaq −0,51%19 100,94
  • FTSE 100−0,09%8 718,55
  • Nikkei 2251,88%38 432,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%88,33
  • OMX Baltic−0,05%309,35
  • OMX Riga−0,09%869,03
  • OMX Tallinn−0,03%2 077,8
  • OMX Vilnius0,03%1 210,02
  • S&P 500−0,56%5 888,55
  • DOW 30−0,58%42 098,7
  • Nasdaq −0,51%19 100,94
  • FTSE 100−0,09%8 718,55
  • Nikkei 2251,88%38 432,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%88,33
  • 29.05.25, 10:50

Суд в США признал таможенные пошлины Трампа незаконными

Президент США Дональд Трамп не должен был вводить пошлины, опираясь на Закон о чрезвычайном положении – так постановил суд по международной торговле США и заблокировал большинство этих пошлин.
Трамп намерен обжаловать приговор.
  • Трамп намерен обжаловать приговор.
  • Foto: SIPA/Scanpix
В среду Суд по международной торговле США удовлетворил иск штатов и малого бизнеса, подавших жалобы на пошлины Трампа. Президенту дано 10 дней на исполнение судебного решения, передает Bloomberg.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Статья продолжается после рекламы

Похожие статьи

Биржа
  • 29.05.25, 08:20
Стратеги отчитываются: как защититься от падения доллара
Евроинвесторы потеряют в этом году 8%
Инвесторы в индекс S&P 500 уже понесли убытки из-за падения доллара, и хотя в краткосрочной перспективе доллар может вырасти, большинство аналитиков ожидает, что к концу года он упадет ещё больше. Но можно предпринять некоторые меры защиты.
Новости
  • 26.05.25, 13:23
Трамп отложил введение 50% пошлин на импорт из ЕС
Президент США Дональд Трамп 25 мая заявил, что отложит введение 50% ввозной пошлины на импорт из ЕС. По словам Трампа, решение отсрочить вступление в силу новых пошлин было принято после «очень приятного» телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Новости
  • 26.05.25, 09:50
Трамп назвал Путина спятившим после мощного удара по Украине
Президент США Дональд Трамп спустя сутки после массированной атаки РФ по Украине заявил, что президент России Владимир Путин сошел с ума.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.

Статья продолжается после рекламы

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.05.25, 15:36
Крупнейшая розничная сеть Эстонии потеряла прибыль – на это есть две причины
2
Новости
  • 28.05.25, 13:27
Слухи оказались правдой: шведская биржевая компания покупает лидера рынка в Эстонии
3
Эпицентр
  • 28.05.25, 09:00
Конец войны в Украине принесет строительному рынку рост цен и напряженность
4
Новости
  • 26.05.25, 12:50
Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан
5
Новости
  • 27.05.25, 16:49
Таллинн приблизился к расторжению убыточных договоров аренды
Самый долгий контракт заключен на 99 лет
6
Подсказка
  • 28.05.25, 13:33
С 2026 года изменятся условия выплаты пособий по безработице

Последние новости

Биржа
  • 29.05.25, 11:21
Вкус биржи: сейчас экономику ка-а-ак поднимем! Трамп запускает инвестфонды
Mнения
  • 29.05.25, 11:18
Коалиционный договор: дифференциация налога для реформистов равносильна святотатству
Инвестор Тоомас
  • 29.05.25, 11:18
Инвестор Тоомас: на другой стороне Финского залива платят щедрые дивиденды
Новости
  • 29.05.25, 10:50
Суд в США признал таможенные пошлины Трампа незаконными
Новости
  • 29.05.25, 10:00
Объем продаж предприятий розничной торговли продолжает расти
Новости
  • 29.05.25, 08:36
Кармен Йоллер: через два года в здравоохранении закончится финансирование
Биржа
  • 29.05.25, 08:20
Стратеги отчитываются: как защититься от падения доллара
Евроинвесторы потеряют в этом году 8%
Новости
  • 29.05.25, 06:00
«Последние годы были очень успешными»: сеть винтажных магазинов из Риги расширяется на Таллинн

Сейчас в фокусе

В 2023 году ITAK переехала в новые помещения в Тарту, где находятся офис, склад, мастерская и магазин.
Новости
  • 28.05.25, 13:27
Слухи оказались правдой: шведская биржевая компания покупает лидера рынка в Эстонии
Член правления Nordecon Тармо Похлак опасается, что после окончания войны каналы поставок строительных материалов могут закупориться из-за высокого спроса со стороны Украины, что приведёт к шоку на рынке.
Эпицентр
  • 28.05.25, 09:00
Конец войны в Украине принесет строительному рынку рост цен и напряженность
По многим зарубежным дивидендам ставка подоходного налога часто бывает ниже эстонской.
Подсказка
  • 28.05.25, 06:00
Низкий налог на зарубежные дивиденды выгоден не всегда и не всем
Инвестор Райво Хейн считает, что на бирже есть множество компаний с высокой дивидендной доходностью, главное уметь их искать.
Биржа
  • 28.05.25, 14:43
Райво Хейн подсказывает: компания с дивидендной доходностью до 35%
Эстонская касса по безработице. Иллюстративное фото
Подсказка
  • 28.05.25, 13:33
С 2026 года изменятся условия выплаты пособий по безработице
Глава Coop Eesti Райнер Рохтла уже видит признаки восстановления покупательной способности людей.
Новости
  • 27.05.25, 15:36
Крупнейшая розничная сеть Эстонии потеряла прибыль – на это есть две причины
Таллиннские власти во главе с мэром-соцдемом Евгением Осиновским пытаются расторгнуть заключенные на десятки лет договоры аренды.
Новости
  • 27.05.25, 16:49
Таллинн приблизился к расторжению убыточных договоров аренды
Самый долгий контракт заключен на 99 лет
Исполнительный директор Altero Eesti Эйлин Куусемяэ.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

Статья продолжается после рекламы

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025