Finnair отменяет завтра 143 рейса

В Тарту уже год работают над тем, чтобы добавить железнодорожную линию в Ригу и Вильнюс к маршруту авиаперелетов в Хельсинки, и одна линия пока на рассмотрении. «Авиасообщение Тарту–Хельсинки это больше, чем просто транспорт. Оно имеет жизненно важное значение», – подтвердил мэр Тарту Урмас Клаас.