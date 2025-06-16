Из-за забастовки Finnair отменяет завтра 143 рейса, затронуты будут и вылеты из Таллинна.
- Четыре рейса Finnair из Таллинна в Хельсинки завтра не вылетят.
- Foto: Andras Kralla
По сообщению Профсоюза авиационной промышленности Финляндии, во вторник, 17 июня, в аэропорту Хельсинки состоятся забастовки. Забастовка продлится четыре часа, повлияет на разные смены и, следовательно, на множество операций в течение дня, включая наземное обслуживание и питание, сообщили в Finnair.
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