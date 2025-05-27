Финские СМИ обсуждают возможность продажи Finnair

Национальный авиаперевозчик Финляндии Finnair оказался в сложной финансовой ситуации из-за закрытия российского воздушного пространства для европейских авиакомпаний и стареющего авиапарка, на обновление которого у Finnair нет средств.
По оценке финской прессы, это вынуждает всерьез задуматься о продаже авиакомпании, что негативно отразится и на возможностях авиаперелетов из Эстонии, передает rus.err.ee.
Эксперт по гражданской авиации Свен Кукемельк рассказал, что бизнес-модель Finnair была построена на предложении быстрого сообщения между Европой и Азией, однако теперь Finnair лишилась возможности летать в Азию коротким путем через Россию.
«На данный момент Finnair работает с нулевой прибылью. Она может выжить с тем парком самолетов, который у нее есть сейчас, но авиапарк стареет с каждым годом, а у компании нет капитала для его расширения или обновления. Для такого расширения надо найти какой-то способ: либо урезать расходы, либо найти вариант, чтобы снова летать из Европы в Азию», – пояснил он.
«Финское государство может принять решение о выкупе акций Finnair, тем самым увеличив уставный капитал, скажем, на несколько сотен миллионов или миллиард евро. Однако в данный момент я не думаю, чтобы у Финляндии в ситуации, когда она увеличивает свой оборонный бюджет, найдется свободный миллиард, чтобы сначала вывести Finnair с биржи, а затем инвестировать в компанию», – добавил Кукемельк.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Сегодня финская авиакомпания Finnair в связи с забастовкой отменяет 80 рейсов, что нарушит планы более чем 6000 человек. Отменены также несколько рейсов из Таллинна и в Таллинн.
Авиакомпания Finnair объявила об отмене около ста рейсов в понедельник, 5 мая, из-за забастовки профсоюза работников авиационной отрасли IAU. По данным компании, отмена рейсов затронет около 7500 клиентов, пишет YLE
.
В Тарту уже год работают над тем, чтобы добавить железнодорожную линию в Ригу и Вильнюс к маршруту авиаперелетов в Хельсинки, и одна линия пока на рассмотрении. «Авиасообщение Тарту–Хельсинки это больше, чем просто транспорт. Оно имеет жизненно важное значение», – подтвердил мэр Тарту Урмас Клаас.
Финская национальная авиакомпания Finnair из-за нехватки ресурсов отменит 230 летних рейсов. Это решение затронет около 28 тысяч пассажиров.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.