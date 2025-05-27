Назад 27.05.25, 11:43 Финские СМИ обсуждают возможность продажи Finnair Национальный авиаперевозчик Финляндии Finnair оказался в сложной финансовой ситуации из-за закрытия российского воздушного пространства для европейских авиакомпаний и стареющего авиапарка, на обновление которого у Finnair нет средств.

Foto: Travers Lewis

По оценке финской прессы, это вынуждает всерьез задуматься о продаже авиакомпании, что негативно отразится и на возможностях авиаперелетов из Эстонии, передает rus.err.ee.

Эксперт по гражданской авиации Свен Кукемельк рассказал, что бизнес-модель Finnair была построена на предложении быстрого сообщения между Европой и Азией, однако теперь Finnair лишилась возможности летать в Азию коротким путем через Россию.

«На данный момент Finnair работает с нулевой прибылью. Она может выжить с тем парком самолетов, который у нее есть сейчас, но авиапарк стареет с каждым годом, а у компании нет капитала для его расширения или обновления. Для такого расширения надо найти какой-то способ: либо урезать расходы, либо найти вариант, чтобы снова летать из Европы в Азию», – пояснил он.

«Финское государство может принять решение о выкупе акций Finnair, тем самым увеличив уставный капитал, скажем, на несколько сотен миллионов или миллиард евро. Однако в данный момент я не думаю, чтобы у Финляндии в ситуации, когда она увеличивает свой оборонный бюджет, найдется свободный миллиард, чтобы сначала вывести Finnair с биржи, а затем инвестировать в компанию», – добавил Кукемельк.