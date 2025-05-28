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  • 28.05.25, 14:06

Соглашения достичь не удалось: забастовки продолжат влиять на рейсы из Хельсинки

Забастовки, нарушающие работу аэропорта Хельсинки, продолжатся – профсоюз работников авиации Финляндии не смог договориться с работодателями. Следующая забастовка запланирована на пятницу.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
Finnair уже объявила, что в пятницу 30 мая из-за забастовки будет отменено около 110 рейсов. Это затронет примерно 8000 клиентов, которым авиакомпания попытается предложить альтернативные варианты.
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