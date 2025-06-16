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  • 16.06.25, 13:44

Глава Coop Райнер Рохтла утвержден новым председателем совета Eesti Post

Министр по делам регионов и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас в понедельник, 16 июня, по предложению комиссии по назначениям утвердил новым председателем совета акционерного общества Eesti Post Райнера Рохтла, передает rus.err.ee.
Райнер Рохтла.
  • Райнер Рохтла.
  • Foto: Andras Kralla
Террас отметил, что Рохтла обладает большим управленческим опытом, будучи в настоящее время председателем правления Coop Eesti Keskühistu и председателем совета Coop Pank. Ранее он возглавлял балтийскую логистическую и международную транспортную компанию Via 3L, а также международную курьерскую фирму DPD Eesti.
Райнер Рохтла заявил, что должность председателя совета является большой ответственностью: «Eesti Post действует в условиях быстро меняющейся экономической среды, где потребители ожидают все более качественного и быстрого обслуживания, которое Eesti Post предоставляет на конкурентном рынке. Как государственное предприятие Eesti Post несет ответственность за то, чтобы приближать мир ко всем жителям Эстонии – и в городе, и в сельской местности. Мы все хорошо знаем, насколько важна доступность повседневных услуг. Eesti Post играет в этом значительную роль вместе с другими эстонскими компаниями, которые постоянно способствуют созданию и поддержанию качественной среды обитания в малых сообществах за пределами крупных городов».
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