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  • 08.05.25, 14:51

Госкомпании Omniva вместо выхода на биржу грозит урезание расходов

Чтобы частично приватизировать или вывести на биржу принадлежащую государству почтовую и курьерскую компанию Omniva, ее финансовые показатели должны существенно улучшиться.
Доставка посылок Omniva в Эстонии снизилась на 6% в первом квартале, но выросла на 23% по всей группе. Крупнейший рынок – Литва.
  • Доставка посылок Omniva в Эстонии снизилась на 6% в первом квартале, но выросла на 23% по всей группе. Крупнейший рынок – Литва.
  • Foto: Liis Treimann
Если исключить внеочередные доходы от продажи недвижимости, то находящаяся в государственной собственности компания Eesti Post закончила первый квартал с убытком в два миллиона евро. Недвижимость продавалась и в прошлом году, однако фирма все равно осталась в минусе.
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