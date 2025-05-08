Назад 08.05.25, 14:51 Госкомпании Omniva вместо выхода на биржу грозит урезание расходов Чтобы частично приватизировать или вывести на биржу принадлежащую государству почтовую и курьерскую компанию Omniva, ее финансовые показатели должны существенно улучшиться.

Доставка посылок Omniva в Эстонии снизилась на 6% в первом квартале, но выросла на 23% по всей группе. Крупнейший рынок – Литва.

Foto: Liis Treimann

Если исключить внеочередные доходы от продажи недвижимости, то находящаяся в государственной собственности компания Eesti Post закончила первый квартал с убытком в два миллиона евро. Недвижимость продавалась и в прошлом году, однако фирма все равно осталась в минусе.