Госкомпании Omniva вместо выхода на биржу грозит урезание расходов

Доставка посылок Omniva в Эстонии снизилась на 6% в первом квартале, но выросла на 23% по всей группе. Крупнейший рынок – Литва.
Foto: Liis Treimann
Если исключить внеочередные доходы от продажи недвижимости, то находящаяся в государственной собственности компания Eesti Post закончила первый квартал с убытком в два миллиона евро. Недвижимость продавалась и в прошлом году, однако фирма все равно осталась в минусе.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Китайский интернет-магазин Temu, нахально протискивающийся на эстонский рынок, создает проблемы местным предпринимателям. Помимо налоговых вопросов, возникает еще один: что китайцы делают с нашими данными?
В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.