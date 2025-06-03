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  • 04.06.25, 08:23

Министр устроит проверку бывшему правлению и совету Eesti Post

Министр Хендрик Йоханнес Террас вчера подписал решение о проведении специальной проверки в Eesti Post, сообщило министерство регионального развития и сельского хозяйства.
Бывший глава Eesti Post Март Мяги.
  • Бывший глава Eesti Post Март Мяги.
  • Foto: Liis Treimann
Цель специальной проверки - оценить, как с июля 2020 года по май 2025-го решения правления и совета повлияли на финансовые результаты и положение Eesti Post, говорится в сообщении.
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