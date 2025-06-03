Министр устроит проверку бывшему правлению и совету Eesti Post

В результате неверных расчетов по международному транзиту и ошибок в управлении денежными потоками Eesti Post пришлось балансировать на грани банкротства. Этот тревожный звонок вынудил политиков наконец перейти к действиям.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.