Назад 04.06.25, 08:23 Министр устроит проверку бывшему правлению и совету Eesti Post Министр Хендрик Йоханнес Террас вчера подписал решение о проведении специальной проверки в Eesti Post, сообщило министерство регионального развития и сельского хозяйства.

Бывший глава Eesti Post Март Мяги.

Foto: Liis Treimann

Цель специальной проверки - оценить, как с июля 2020 года по май 2025-го решения правления и совета повлияли на финансовые результаты и положение Eesti Post, говорится в сообщении.