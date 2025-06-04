Назад 05.06.25, 11:41 Новость, ставшая шоком: спецпроверка госкомпании вызвала шквал критики

Полный шок. Гром среди ясного неба

Бывший руководитель Eesti Post Март Мяги, покинувший должность в начале года, находился в отпуске на Хийумаа, когда узнал о том, что министр сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас решил начать спецпроверку компании, которой он до недавнего времени руководил. Такая новость заставила Мяги покачать головой. Он поражён. Растерян. И спрашивает: почему?

Во второй раз за последние пять лет в Eesti Post начинается внеплановая проверка. Предыдущую инициировал в 2020 году тогдашний министр Рауль Сием, поскольку у Eesti Post закончились деньги, и государственная компания оказалась на грани банкротства — в ее бюджете была обнаружена колоссальная дыра в 10 миллионов евро.

Та проверка сосредоточилась на международном бизнесе Eesti Post, и в отчёте указывались различные нарушения, писал в августе прошлого года Eesti Ekspress.

Кроме того, в отчёте давались стандартные рекомендации новому руководству Eesti Post: необходимо больше анализировать риски и лучше информировать совет.

Бывший руководитель Eesti Post Март Мяги утверждает, что отчёт той спецпроверки был воспринят всерьёз: после него совет стал получать от руководства более подробную информацию.