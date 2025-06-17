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  • 17.06.25, 11:22

Что ждет рынок недвижимости после повышения ставки налога с оборота?

Глава портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ предположил, какое влияние окажет вступающее в силу с июля повышение ставки налога с оборота, а также действующие с начала года изменения в Законе о налоге с оборота в отношении новых построек, на цены в новых жилых проектах и на происходящее на рынке в целом.
В этом году изменилось определение понятия «новая» недвижимость.
  • В этом году изменилось определение понятия «новая» недвижимость.
  • Foto: Shutterstock
«За последние месяцы объемы сделок с новыми квартирами заметно выросли по сравнению с прошлым годом, поскольку с 1 июля ставка налога с оборота вырастет с 22% до 24%. Кроме того, людей мотивирует к приобретению нового жилья снижение ставки Euribor», – отметил Уйбомяэ.
Повышение налога с оборота сделает покупку новой недвижимости дороже, добавив к средней цене нового объекта дополнительную нагрузку, сопоставимую с годовой суммой процентных платежей, сказал Уйбомяэ.
«Приближающееся повышение налога с оборота усилило интерес к новой недвижимости, чему способствуют и акции ряда застройщиков. Снижение Euribor также делает подорожание из-за налога с оборота более приемлемым для покупателей новых объектов. Сейчас у покупателей на рынке новостроек есть возможность вести переговоры о цене», – оценил он ситуацию.

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Текущее повышение налога в большей степени повлияет на конечные цены будущих новостроек. Из-за роста строительных затрат застройщики в дальнейшем будут вынуждены повышать цены на новые квартиры и дома.
Налогом с оборота облагается только продажа новых квартир, домов и коммерческой недвижимости. На объекты вторичного рынка налог с оборота не распространяется.
Однако в этом году изменилось определение понятия «новая» недвижимость. Ранее по закону объект терял статус «нового» сразу после первого ввода в эксплуатацию – при перепродаже добавлять налог с оборота было не нужно. С 1 января этого года вступило в силу изменение закона, согласно которому объект считается новым в течение первого года с момента начала использования. Если объект продается в течение этого первого года, к цене продажи обязательно прибавляется налог с оборота. Это изменение приближает эстонское законодательство к директиве ЕС по налогу с оборота, которая позволяет государствам-членам определять возраст нового здания возрастом вплоть до двух лет. Эстония установила этот срок в один год.
Например, если плательщик налога с оборота приобрел новую квартиру в ноябре 2024 года и сразу начал использовать ее для необлагаемого налогом оборота (сдал в долгосрочную аренду как жилое помещение), то при продаже квартиры после окончания срока аренды в августе 2025 года он будет обязан добавить к цене обязательный налог с оборота, поскольку продажа имела место в течение одного года с момента ввода в эксплуатацию.
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